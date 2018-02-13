В среду утром по дорогам Эстонии будет передвигаться военная техника

Во вторник завершились длившиеся десять дней учения Talvelaager 2018, сообщили в пресс-службе Сил обороны.

"Снежная и в достаточной мере холодная зима Эстонии предлагает нам возможность испытать подразделения и их технику. Это для наших союзников, несомненно, новый и чрезвычайно полезный опыт", - сказал проинспектировавший во вторник на Центральном полигоне учения командующий Силами обороны, генерал Рихо Террас.

Он отметил тесное взаимодействие на учениях на уровне штабов военнослужащих Эстонии и союзников.

Маневры проходили в два этапа. В ходе первого отрабатывались индивидуальные навыки ведения войны в зимних условиях. 10 февраля началась вторая фаза, когда отрабатывались боевые действия в условиях обороны и нападения на уровне ротных подразделений.

В учениях принимали участие около тысячи солдат и офицеров Сил обороны, батальона разведки Сил обороны Эстонии, британских и датских союзников из состава дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО, а также члены ополчения "Кайтселийт".