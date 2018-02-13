вторник, 13 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском"

Готовый бастовать шахтер

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Видео Live Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В среду утром по дорогам Эстонии будет передвигаться военная техника

В среду утром по дорогам Эстонии будет передвигаться военная техника

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Учения "Зимний лагерь". Иллюстративное фото.

ФОТО: Karl Johanson/Marina Loštšina

В среду утром военнослужащие, принявшие участие в учениях «Зимний лагерь 2018» и боевая техника начнут возвращаться с Центрального полигона Сил обороны и со стрельбища в Соодла в места базирования в военные городки в Палдиски и Тапа.

Во вторник завершились длившиеся десять дней учения Talvelaager 2018, сообщили в пресс-службе Сил обороны.

"Снежная и в достаточной мере холодная зима Эстонии предлагает нам возможность испытать подразделения и их технику. Это для наших союзников, несомненно, новый и чрезвычайно полезный опыт", - сказал проинспектировавший во вторник на Центральном полигоне учения командующий Силами обороны, генерал Рихо Террас.

Он отметил тесное взаимодействие на учениях на уровне штабов военнослужащих Эстонии и союзников.

Маневры проходили в два этапа. В ходе первого отрабатывались индивидуальные навыки ведения войны в зимних условиях. 10 февраля началась вторая фаза, когда отрабатывались боевые действия в условиях обороны и нападения на уровне ротных подразделений.

В учениях принимали участие около тысячи солдат и офицеров Сил обороны, батальона разведки Сил обороны Эстонии, британских и датских союзников из состава дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО, а также члены ополчения "Кайтселийт".

Были задействованы около 200 единиц боевой техники, в том числе танки Challenger, боевые машины пехоты CV9035 и Warrior, а также бронетранспортеры Pasi.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ