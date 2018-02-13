Фото: в Рапла горел жилой дом

Когда на место прибыли спасатели, из-под крыши здания валил дым, пламени видно не было. Пожарные вошли внутрь и начали искать очаги возгорания. Поскольку у дома жестяная крыша, пламя не вырвалось наружу, но огонь внутри быстро распространялся.

Пожар обнаружил находившийся дома человек, благодаря сигналу дымового датчика. Пламя уничтожило практически весь чердак, серьезно поврежден и первый этаж. Огню не дали распространиться на близлежащие дома. Ни один человек в результате пожара не пострадал.