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Машина насмерть сбила беременную лосиху Впечатлительным не смотреть!

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В 18.40 на 30 километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, неподалеку от Кохила, произошло ДТП. На темной дороге наперерез ехавшему со стороны Таллинна в направлении Рапла Volkswagen выбежала лосиха.

В результате удара животное погибло и осталось лежать посреди дороги. Поскольку все спасатели Рапламаа в это время тушили горящий в Рапла жилой дом, на место ДТП направили спасателей из Ассаку, которые убрали погибшее животное на обочину. Затем за лосихой приехали охотники.

В момент аварии в машине находились два человека, оба отделались лишь испугом.

Погибшая лосиха была беременной.

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