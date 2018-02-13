Машина насмерть сбила беременную лосиху Впечатлительным не смотреть!
13 февраля 2018 г., 21:55
В 18.40 на 30 километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, неподалеку от Кохила, произошло ДТП. На темной дороге наперерез ехавшему со стороны Таллинна в направлении Рапла Volkswagen выбежала лосиха.
В результате удара животное погибло и осталось лежать посреди дороги. Поскольку все спасатели Рапламаа в это время тушили горящий в Рапла жилой дом, на место ДТП направили спасателей из Ассаку, которые убрали погибшее животное на обочину. Затем за лосихой приехали охотники.
В момент аварии в машине находились два человека, оба отделались лишь испугом.
Погибшая лосиха была беременной.