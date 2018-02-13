В результате удара животное погибло и осталось лежать посреди дороги. Поскольку все спасатели Рапламаа в это время тушили горящий в Рапла жилой дом, на место ДТП направили спасателей из Ассаку, которые убрали погибшее животное на обочину. Затем за лосихой приехали охотники.