среда, 14 февраля 2018 г.
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Странная жизнь по-новому: в малоквартирном доме можно стать товарищем самому себе

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Дом на кохтла-ярвеской Марсианской улице, в котором государство автоматически учредило товарищество одного товарища.

ФОТО: Илья Смирнов

Товарищество со всего одним «товарищем» - такова новая странная реальность возникла после вступления в силу Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах. Но все в порядке: проводить собрания самому с собой и выбирать себя же в правление не нужно.

Одной из тех людей, кто столкнулся в этом году со странностью нового закона, оказалась жительница города Кохтла-Ярве Валерия. Свой дом на Марcинской улице (Марси) она приобретала поквартирно - одну за другой, и сразу не желала объединять их в неразделенную недвижимость, чтобы впоследствии было удобно поделить жилье между двумя детьми.

Семья Валерии и ее свекровь так и живут сегодня одной компанией в своем четырехквартирном доме: у них по паре санузлов, они по-соседски ходят в гости друг к другу. Но удивительное произошло в феврале - пришел январский счет от местного поставщика водно-канализационной услуги, выставленный на доселе неизвестное квартирное товарищество.

Валерия на правах квартирособственника выяснила, что поставщики теперь просто обязаны иметь дело с товариществами, которые в некотором смысле автоматически учредились в квартирных домах с начала 2018 года. Квартирное товарищество в доме конкретно Валерии было внесено в регистр 12 января. «Товарищество организовалось помимо моей воли - само по себе, потому что таков закон», - констатировала она.

Более того, местное водно-канализационное предприятие теперь требует от Валерии как от председателя товарищества перезаключить клиентский договор. Опешившая женщина решила с этим не спешить, пока не разузнает, что к чему. Тем более, что отключать воду исправному плательщику все равно не будут.

Заплатить нотариусу

Комментируя для Rus.Postimees сложившееся положение, Валерия называет его глупым и абсурдным. Говорит, что даже не знает, как открыть банковский счет этого своего квартирного товарищества.

А еще женщина боится, что следующей новостью станет назначение кем-нибудь извне управляющего в ее дом: «Я же не могу сама себя выбрать председателем или дочь свою несовершеннолетнюю, логично?»

Чтобы разобраться досконально, Валерия записалась на прием к юристу в марте. Но уже сейчас по запросу Rus.Postimees столичный специалист в данных делах - юрист Татьяна Калин заочно дает женщине из Кохтла-Ярве совет: в регистре ликвидировать квартирную собственность - и проблем не будет: «Надо сходить к нотариусу, процедура в законе прописана». При этом, если есть желание, по словам Калин, дом можно оставить поделенным на идеальные доли, которые не будут считаться квартирами - и тогда квартирного товарищества тоже не будет.

Но также, по словам Татьяны Калин, вполне возможно управлять домом и через товарищество - тоже ничего сложного. Хотя такого, чтобы в товариществе все квартирособственниками являлись одним лицом, в практике этого юриста пока не было.

Дом на кохтла-ярвеской Марсианской улице, в котором государство автоматически учредило товарищество одного товарища.

ФОТО: Илья Смирнов

Государство: проблемы нет

В Министерстве юстиции ЭР подтверждают, что по вступившему в силу закону, с 1 января 2018 года все долевое владение квартирной собственностью в Эстонии осуществляется в форме квартирного товарищества. А все квартирные товарищества внесены в соответствующий новый регистр. В нем на сегодня 22625 квартирных товариществ, из них приблизительно 10000 являются новыми.

По словам советника службы частного права в Министерстве юстиции Вайке Муруметс, новые, созданные в 2018 году квартирные товарищества снабжаются в регистре новой регистровой картой, в которой описываются имя товарищества и его связь с квартирными собственностями из регистра недвижимости.

У нового квартирного товарищества поначалу нет даже устава. «Если квартирособственникам это подходит, тогда деятельность без устава вполне возможна. Однако следует учитывать, что нормы закона оформлены так, чтобы быть подходящими для всех, и поэтому они не учитывают какие-то особенности каждого дома. Например, для распределения расходов на воду и отопление в соответствии с фактическим потреблением и показателями измерителей, нужно эту возможность предусмотреть в уставе», - объяснила Муруметс.

Также она сообщила, что в доме, в котором до десяти объектов квартирной собственности - как в описанном примере Валерии, управление товариществом возможно и без выбора правления. «В таком случае считаются все квартировладельцы - или, как в данном случае, этот один человек - членами правления с общим правом представительства. Это означает, что для выполнения сделки от имени квартирного товарищества требуется согласие всех квартирособственников. Членов правления квартирного товарищества вводить в регистр не нужно, их данные есть в крепостной книге. Такое квартирное товарищество может вести бухгалтерию по кассовому принципу и не должно составлять отчет за хозяйственный год», - объяснила Муруметс преимущества малых квартирных домов.

Чиновница заверила, что для государства нет проблемы в том, что все квартиры в одном доме принадлежат одному лицу. Она напомнила, что на квартирные товарищества больше не распространяется требование к НКО, что в объединении должно быть не менее двух членов. «Если владелец квартирной собственности все же не желает и в таких условиях быть членом квартирного товарищества и его руководителем, тогда он может закрыть в регистре квартирную собственность и быть дальше единственным собственником недвижимого имущества», - сказала Муруметс.

Россияне - более тяжелый случай

В кохтла-ярвеской ассоциации руководителей квартирных товариществ, в которой теперь наверняка прибавится членов, ее председатель Елена Мутонен соглашается, что описанный пример квартирособственницы Валерии не является особо сложным - ведь можно переоформить дом из квартирного в обычный, если не хочется быть товарищем самому себе.

Куда сложнее, по рассказу Мутонен, когда в их городе в том или ином полупустом доме большая часть собственников находятся неизвестно где, например, это россияне, и собрание товариществу просто не провести. «Наши люди пока никак с этим не справляются - они в шоке, и малоквартирные дома спасает только то, что им не обязательно предоставлять отчеты в регистр, какие предоставляют многоквартирные дома», - констатировала Мутонен.

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