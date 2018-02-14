Странная жизнь по-новому: в малоквартирном доме можно стать товарищем самому себе

Одной из тех людей, кто столкнулся в этом году со странностью нового закона, оказалась жительница города Кохтла-Ярве Валерия. Свой дом на Марcинской улице (Марси) она приобретала поквартирно - одну за другой, и сразу не желала объединять их в неразделенную недвижимость, чтобы впоследствии было удобно поделить жилье между двумя детьми.

Семья Валерии и ее свекровь так и живут сегодня одной компанией в своем четырехквартирном доме: у них по паре санузлов, они по-соседски ходят в гости друг к другу. Но удивительное произошло в феврале - пришел январский счет от местного поставщика водно-канализационной услуги, выставленный на доселе неизвестное квартирное товарищество.

Валерия на правах квартирособственника выяснила, что поставщики теперь просто обязаны иметь дело с товариществами, которые в некотором смысле автоматически учредились в квартирных домах с начала 2018 года. Квартирное товарищество в доме конкретно Валерии было внесено в регистр 12 января. «Товарищество организовалось помимо моей воли - само по себе, потому что таков закон», - констатировала она.

Более того, местное водно-канализационное предприятие теперь требует от Валерии как от председателя товарищества перезаключить клиентский договор. Опешившая женщина решила с этим не спешить, пока не разузнает, что к чему. Тем более, что отключать воду исправному плательщику все равно не будут.

Заплатить нотариусу

Комментируя для Rus.Postimees сложившееся положение, Валерия называет его глупым и абсурдным. Говорит, что даже не знает, как открыть банковский счет этого своего квартирного товарищества.

А еще женщина боится, что следующей новостью станет назначение кем-нибудь извне управляющего в ее дом: «Я же не могу сама себя выбрать председателем или дочь свою несовершеннолетнюю, логично?»

Чтобы разобраться досконально, Валерия записалась на прием к юристу в марте. Но уже сейчас по запросу Rus.Postimees столичный специалист в данных делах - юрист Татьяна Калин заочно дает женщине из Кохтла-Ярве совет: в регистре ликвидировать квартирную собственность - и проблем не будет: «Надо сходить к нотариусу, процедура в законе прописана». При этом, если есть желание, по словам Калин, дом можно оставить поделенным на идеальные доли, которые не будут считаться квартирами - и тогда квартирного товарищества тоже не будет.

Но также, по словам Татьяны Калин, вполне возможно управлять домом и через товарищество - тоже ничего сложного. Хотя такого, чтобы в товариществе все квартирособственниками являлись одним лицом, в практике этого юриста пока не было.

Дом на кохтла-ярвеской Марсианской улице, в котором государство автоматически учредило товарищество одного товарища. ФОТО: Илья Смирнов

Государство: проблемы нет

В Министерстве юстиции ЭР подтверждают, что по вступившему в силу закону, с 1 января 2018 года все долевое владение квартирной собственностью в Эстонии осуществляется в форме квартирного товарищества. А все квартирные товарищества внесены в соответствующий новый регистр. В нем на сегодня 22625 квартирных товариществ, из них приблизительно 10000 являются новыми.