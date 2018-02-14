Пластиковая Нарва: изготовленный в Петербурге подарок к столетию ЭР установят на месте Ленина

Владелец нарвского кожзавода и промпарка Nakro Александр Брокк за свои средства и с привлечением спонсорской помощи заканчивает изготовление большого объемного топонима. Эта двухтонная конструкция - пластиковые буквы на стальном каркасе - сейчас находится в одном из цехов, где ведется сварка 30-сантиметрового в высоту постамента. Длина слова Narva - 6,7 метра, максимальная высота от земли будет - 2,5 метра

Narva станет для города подарком, который встанет на Ратушной площади к приезду сюда президента Керсти Кальюлайд 21 февраля.

Основным же местом размещения станет, по замыслу Брокка, Петровская площадь Нарвы, а именно то место, у которого когда-то стоял памятник Ленину. Но решать этот вопрос будущего постоянного базирования предстоит все же городским властям, так как предприниматель намерен официально передать им свой подарок уже в первый же день.

И еще Брокк надеется, что новый владелец сможет иногда перемещать «Нарву» в те места, где люди много гуляют, фотографируются и где название города хорошо дополнит его достопримечательные виды.

Брокк подчеркивает, что местные топонимы в виде объемных букв стоят в разных городах мира - и в Нарве не придумали ничего нового, но именно здесь этого действительно не хватало. Он вспоминает, что въезд в Нарву со стороны российского Ивангорода когда-то был отмечен соответствующей вывеской на границе, а сейчас – нет: «Сегодня въезжаешь в наш город, и если с ним еще не знаком, а уже проскочил дорожный знак, то и не узнаешь название. А теперь после въезда на Петровскую площадь с правой стороны будет четко и красиво написано - Narva, и тогда все, наверное, запомнят, через какой город проехали».

Александр Брокк был одним из инициаторов и крупнейшим спонсором проекта установки памятника великому эстонскому шахматисту Паулую Кересу. Его бронзовую скульптуру усадили за бронзовый же шахматный стол в сквере у Петровской площади два года назад, то есть к столетию рождения Кереса в Нарве. «С памятником Кересу мы поначалу тоже боялись, что со временем все там спилят и обгадят, - говорит Брокк сегодня. - Но смотрите - он стоит уже два года, а люди, наоборот, ценят его еще больше. Надеюсь, что они оценят и этот наш труд».

Как рассказал Брокк, одной из сложностей нового проекта оказалось изготовление собственно букв: резка толстого пластика листами такой ширины оказалась возможна только на большом рекламном заводе в Санкт-Петербурге. «А налепить пластик кусочками - это было бы некрасиво», - подчеркнул он. Пластик дополнительно покрыли какой-то суперзащитной пленкой.

В том же Петербурге буквы собрали, установили на стальной каркас - и пару недель назад вся эта конструкция прошла таможенные процедуры и пересекла границу.