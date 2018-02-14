Саакашвили пообещал вернуться на Украину и в Грузию для продолжения борьбы с олигархами

"Я вернусь на Украину, так как у меня есть легитимное право на проживание там. Я также вернусь в Грузию. Олигархическое правление закончится намного быстрее, чем это себе представляют", - заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" .

По его словам, ему необходимо вернуться в обе страны, чтобы изменить в них ситуацию. Саакашвили подчеркнул, что и на Украине, и в Грузии он продолжит борьбу с олигархами. Он добавил, что народы этих стран страдают от отсутствия благополучия и проблем в экономике.

Политик также заявил о том, что в среду, 14 февраля, он отправится из Польши в Нидерланды, а затем "пройдет по всей Европе". "Я был очень ограничен на Украине, но теперь я свободен как птица, я могу летать, куда захочу", - добавил он.

Саакашвили был задержан в Киеве в понедельник, 12 февраля. Вскоре о его депортации сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он напомнил, что ранее миграционная служба отказала политику в оформлении документов о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, после чего суд дважды подтвердил это решение.

Позднее уже сам Саакашвили пожаловался на применение к нему грубой силы. "После задержания меня погрузили в машину, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет", - сообщил экс-президент Грузии.

Украинское гражданство было предоставлено Саакашвили в 2015 году по распоряжению президента Украины Петра Порошенко. Экс-президент Грузии был назначен главой Одесской области. В том же году указом президента Грузии Георгия Маргвелашвили Саакашвили лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства.

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. После снятия с должности он создал собственное политическое объединение - "Движение новых сил".

В июле 2017 года стало известно, что Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины. В администрации главы государства пояснили, что решение было принято по представлению Государственной миграционной службы. Саакашвили в этот момент находился за границей.

В сентябре 2017 года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу при поддержке своих соратников. Политик организовал на Украине ряд протестных акций против действующей власти.