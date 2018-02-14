среда, 14 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Умер датский принц

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ФОТО: MEGA/Scanpix

Супруг королевы Дании, 83-летний принц-консорт Хенрик умер на 84-м году жизни, сообщается на сайте королевского дворца, который цитирует Газета.ru.

В начале августа принц Хенрик сделал противоречивое заявление, в котором выразил свое недовольство ролью, которую играет в общественной жизни как монарх, и заявил, что после смерти не желает быть похороненным в Роскильдском соборе рядом со своей супругой, королевой Маргрете II.

Королева от своего имени и от имени других членов семьи выразила надежду, что принца Хенрика не будут беспокоить, чтобы он мог справляться со своим состоянием.

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