Умер датский принц
14 февраля 2018 г., 7:28
Супруг королевы Дании, 83-летний принц-консорт Хенрик умер на 84-м году жизни, сообщается на сайте королевского дворца, который цитирует Газета.ru.
В начале августа принц Хенрик сделал противоречивое заявление, в котором выразил свое недовольство ролью, которую играет в общественной жизни как монарх, и заявил, что после смерти не желает быть похороненным в Роскильдском соборе рядом со своей супругой, королевой Маргрете II.
Королева от своего имени и от имени других членов семьи выразила надежду, что принца Хенрика не будут беспокоить, чтобы он мог справляться со своим состоянием.