Умер датский принц

В начале августа принц Хенрик сделал противоречивое заявление, в котором выразил свое недовольство ролью, которую играет в общественной жизни как монарх, и заявил, что после смерти не желает быть похороненным в Роскильдском соборе рядом со своей супругой, королевой Маргрете II.