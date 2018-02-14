CNN опубликовал видео удара в Сирии, при котором погибли российские наемники

О том, что среди погибших при ударе в долине реки Евфрат могут быть россияне, на прошлой неделе сообщил телеканал CBS, уточнялось, что это не военнослужащие регулярных сил страны. О гибели российских наемников также сообщало агентство Bloomberg.

Позже исследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имена четырех россиян, которые погибли при обстреле, издание «Медиазона» сообщило о гибели бывшего нацбола Кирилла Ананьева.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) отмечает , что на недатированных кадрах, обнародованных американскими журналистами, запечатлено поражение одного танка Т-72 и одной 122-мм гаубицы М-30 образца 1938 года, сообщает Newsru.com.

Эксперты также обратили внимание, что пользователь соцсети Twitter под ником GerardScw геолоцировал место поражения гаубицы на кадрах: оно находится в поселке Хишам, в районе которого 7 февраля погибли бойцы "ЧВК Вагнера", как сообщали в CIT.

Также в CIT напомнили, что, по словам соратника погибшего в Сирии бывшего нацбола Кирилла Ананьева , последний командовал в Донбассе артиллерийским дивизионом и был убит "в районе сирийского населенного пункта Хишам".