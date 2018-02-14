Сколько романтики на эстонских предприятиях?

Почти каждый второй отвечавший (48%) признался, что замечал в офисе романтические отношения или сам в них вступал. Романтический опыт с коллегой имеет каждый пятый работник – целых 13% ходили на свидание с коллегой. 6% респондентов ответили, что хотя на свидания и не ходили, но офисную романтику все же ощущали.

«По сравнению с прошлым годом количество служебных романов несколько возросло: если в 2017 году служебные романы были у 17% отвечавших, то в нынешнем году таких было 19%», – сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. «Исследования показали, что из-за дефицита рабочей силы все больше работников Эстонии вынуждены работать сверхурочно и в связи с этим проводить в офисе намного больше времени. А чем больше времени работники проводят с коллегами, тем больше вероятность возникновения романтических отношений».

На основе результатов свежего исследования можно также утверждать, что по сравнению с мужчинами женщины Эстонии получают от коллег почти в три раза больше приглашений на свидание. Больше всего на свидания приглашают работников сферы туризма и гостиничного бизнеса, а также маркетинга, меньше всего на свидания приглашают работников сектора инфотехнологии.

По сферам офисная романтика больше заметна в сфере туризма и гостиничного бизнеса (30%), среди руководителей (29%), в публичном секторе (24%), в сфере транспорта и логистики (24%), в сфере ассистирования (21%).

Завязывали ли вы или замечали ли служебные романы? Ходил(а) с коллегой(коллегами) на свидание 13% На свидание не ходил(а), но офисные романтические отношения были 6% Коллега приглашал(а) меня на свидание 4% Сам(а) не вступал(а), но служебные романы замечал(а) 25% Никогда не вступал(а) в служебные романы и не замечал(а) их 52%

Завязывал(а) служебные романы или ходил(а) на свидание с коллегой Туризм/Гостиничный бизнес 30% Управление 29% Государственное и публичное управление 24% Транспорт/Логистика 24% Ассистирование/Администрирование 21% Общественное питание 20% Промышленность/Производство 20% Инфотехнология 18% Обслуживание клиентов 17% Образование/Наука 16% Строительство/Недвижимость 15% Продажа 15% Маркетинг/Реклама/PR 13% Финансы 12% Механика/Техника 12%

Коллега приглашал(а) меня на свидание Туризм/ Гостиничный бизнес 10% Маркетинг/Реклама/PR 10% Управление 8% Продажа 7% Обслуживание клиентов 5% Общественное питание 5% Ассистирование/Администрирование 4% Механика/Техника 3% Государственное и публичное управление 3% Финансы 2% Транспорт/Логистика 2% Строительство/Недвижимость 1% Промышленность/Производство 1% Образование/Наука 0% Инфотехнология 0%

Источник: CVKeskus.ee