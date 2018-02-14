В месяц всех влюбленных CVKeskus.ee опросил более 2100 работников, чтобы выяснить, сколько романтики на эстонских предприятиях.
Почти каждый второй отвечавший (48%) признался, что замечал в офисе романтические отношения или сам в них вступал. Романтический опыт с коллегой имеет каждый пятый работник – целых 13% ходили на свидание с коллегой. 6% респондентов ответили, что хотя на свидания и не ходили, но офисную романтику все же ощущали.
«По сравнению с прошлым годом количество служебных романов несколько возросло: если в 2017 году служебные романы были у 17% отвечавших, то в нынешнем году таких было 19%», – сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. «Исследования показали, что из-за дефицита рабочей силы все больше работников Эстонии вынуждены работать сверхурочно и в связи с этим проводить в офисе намного больше времени. А чем больше времени работники проводят с коллегами, тем больше вероятность возникновения романтических отношений».
На основе результатов свежего исследования можно также утверждать, что по сравнению с мужчинами женщины Эстонии получают от коллег почти в три раза больше приглашений на свидание. Больше всего на свидания приглашают работников сферы туризма и гостиничного бизнеса, а также маркетинга, меньше всего на свидания приглашают работников сектора инфотехнологии.
По сферам офисная романтика больше заметна в сфере туризма и гостиничного бизнеса (30%), среди руководителей (29%), в публичном секторе (24%), в сфере транспорта и логистики (24%), в сфере ассистирования (21%).
Завязывали ли вы или замечали ли служебные романы?
Ходил(а) с коллегой(коллегами) на свидание
13%
На свидание не ходил(а), но офисные романтические отношения были
6%
Коллега приглашал(а) меня на свидание
4%
Сам(а) не вступал(а), но служебные романы замечал(а)
25%
Никогда не вступал(а) в служебные романы и не замечал(а) их
52%
Завязывал(а) служебные романы или ходил(а) на свидание с коллегой
Туризм/Гостиничный бизнес
30%
Управление
29%
Государственное и публичное управление
24%
Транспорт/Логистика
24%
Ассистирование/Администрирование
21%
Общественное питание
20%
Промышленность/Производство
20%
Инфотехнология
18%
Обслуживание клиентов
17%
Образование/Наука
16%
Строительство/Недвижимость
15%
Продажа
15%
Маркетинг/Реклама/PR
13%
Финансы
12%
Механика/Техника
12%
Коллега приглашал(а) меня на свидание
Туризм/ Гостиничный бизнес
10%
Маркетинг/Реклама/PR
10%
Управление
8%
Продажа
7%
Обслуживание клиентов
5%
Общественное питание
5%
Ассистирование/Администрирование
4%
Механика/Техника
3%
Государственное и публичное управление
3%
Финансы
2%
Транспорт/Логистика
2%
Строительство/Недвижимость
1%
Промышленность/Производство
1%
Образование/Наука
0%
Инфотехнология
0%
Источник: CVKeskus.ee
В опросе, проведенном в феврале 2018 г., участвовало 2142 работника из различных сфер деятельности. 56% работников работали в Таллинне или Харьюмаа, 16% – в Тарту или Тартумаа.