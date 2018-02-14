среда, 14 февраля 2018 г.
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Сколько романтики на эстонских предприятиях?

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ФОТО: PantherMedia / Scanpix

В месяц всех влюбленных CVKeskus.ee опросил более 2100 работников, чтобы выяснить, сколько романтики на эстонских предприятиях. 

Почти каждый второй отвечавший (48%) признался, что замечал в офисе романтические отношения или сам в них вступал. Романтический опыт с коллегой имеет каждый пятый работник – целых 13% ходили на свидание с коллегой. 6% респондентов ответили, что хотя на свидания и не ходили, но офисную романтику все же ощущали. 

«По сравнению с прошлым годом количество служебных романов несколько возросло: если в 2017 году служебные романы были у 17% отвечавших, то в нынешнем году таких было 19%», – сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. «Исследования показали, что из-за дефицита рабочей силы все больше работников Эстонии вынуждены работать сверхурочно и в связи с этим проводить в офисе намного больше времени. А чем больше времени работники проводят с коллегами, тем больше вероятность возникновения романтических отношений».

На основе результатов свежего исследования можно также утверждать, что по сравнению с мужчинами женщины Эстонии получают от коллег почти в три раза больше приглашений на свидание. Больше всего на свидания приглашают работников сферы туризма и гостиничного бизнеса, а также маркетинга, меньше всего на свидания приглашают работников сектора инфотехнологии.

По сферам офисная романтика больше заметна в сфере туризма и гостиничного бизнеса (30%), среди руководителей (29%), в публичном секторе (24%), в сфере транспорта и логистики (24%), в сфере ассистирования (21%).

Завязывали ли вы или замечали ли служебные романы?

 

Ходил(а) с коллегой(коллегами) на свидание

13%

На свидание не ходил(а), но офисные романтические отношения были

6%

Коллега приглашал(а) меня на свидание

4%

Сам(а) не вступал(а), но служебные романы замечал(а)

25%

Никогда не вступал(а) в служебные романы и не замечал(а) их

52%

Завязывал(а) служебные романы или ходил(а) на свидание с коллегой

 

Туризм/Гостиничный бизнес

30%

Управление

29%

Государственное и публичное управление

24%

Транспорт/Логистика

24%

Ассистирование/Администрирование

21%

Общественное питание

20%

Промышленность/Производство

20%

Инфотехнология

18%

Обслуживание клиентов

17%

Образование/Наука

16%

Строительство/Недвижимость

15%

Продажа

15%

Маркетинг/Реклама/PR

13%

Финансы

12%

Механика/Техника

12%

Коллега приглашал(а) меня на свидание

 

Туризм/ Гостиничный бизнес

10%

Маркетинг/Реклама/PR

10%

Управление

8%

Продажа

7%

Обслуживание клиентов

5%

Общественное питание

5%

Ассистирование/Администрирование

4%

Механика/Техника

3%

Государственное и публичное управление

3%

Финансы

2%

Транспорт/Логистика

2%

Строительство/Недвижимость

1%

Промышленность/Производство

1%

Образование/Наука

0%

Инфотехнология

0%

Источник: CVKeskus.ee

В опросе, проведенном в феврале 2018 г., участвовало 2142 работника из различных сфер деятельности. 56% работников работали в Таллинне или Харьюмаа, 16% – в Тарту или Тартумаа.

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