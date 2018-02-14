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  • Директор по закупкам: наценки в магазинах Эстонии, Латвии и Литвы нельзя сравнивать

Директор по закупкам: наценки в магазинах Эстонии, Латвии и Литвы нельзя сравнивать

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ФОТО: Elmo Riig

Предприниматель Олег Гросс заявил, что на эстонском рынке самые низкие наценки из всех стран Балтии. 

Директор по закупкам сети Rimi Маргус Амор ответил на вопрос ERR, правомочно ли утверждение Гросса, что в Эстонии, действительно, очень высокая конкуренция, которая существенно влияет и на возможности розничных сетей устанавливать наценки.

"Cложно, а иногда и вовсе невозможно сравнивать наценки на весь ассортимент продукции. Некоторые средние наценки можно интерпретировать с помощью отчетов за экономический год, но это не даст ответа на все вопросы", - считает он. 

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