Директор по закупкам: наценки в магазинах Эстонии, Латвии и Литвы нельзя сравнивать

Директор по закупкам сети Rimi Маргус Амор ответил на вопрос ERR , правомочно ли утверждение Гросса, что в Эстонии, действительно, очень высокая конкуренция, которая существенно влияет и на возможности розничных сетей устанавливать наценки.

"Cложно, а иногда и вовсе невозможно сравнивать наценки на весь ассортимент продукции. Некоторые средние наценки можно интерпретировать с помощью отчетов за экономический год, но это не даст ответа на все вопросы", - считает он.