В Волгограде пьяный эфиоп покусал росгвардейца

В Волгограде произошел инцидент, в результате которого пострадал сотрудник местного управления Росгвардии. Мужчина был укушен в руку нарушителем общественного порядка, сообщает "Интерфакс".
Инцидент произошел во вторник, 13 февраля во второй половине дня на центральный пульт вневедомственной охраны управления Росгвардии по Волгоградской области поступил сигнал о нарушении общественного порядка на охраняемом объекте - в студенческом общежитии, сообщает портал Newsru.com.
Прибыв на место, наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил мужчину, который пытался попасть внутрь здания, нарушив пропускной режим. При этом злоумышленник предположительно был нетрезв.
Росгвардейцы попросили неизвестного предъявить документы, на что тот, по их словам, ответил нецензурной бранью. Затем он набросился на силовиков - одного из них мужчина укусил за руку. Также он пнул служебный автомобиль, в результате чего помял кузов, сообщили в управлении.
Сотрудники Росгвардии были вынуждены применить к дебоширу специальные средства. На него надели наручники и доставили в ближайший отдел полиции.
Там выяснилось, что злоумышленник является гражданином Эфиопии. О дальнейшей судьбе задержанного не сообщается. В Росгвардии отмечают, что пострадавшим от хулиганских действии гражданина Эфиопии силовикам оказана медицинская помощь.