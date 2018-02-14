В Волгограде пьяный эфиоп покусал росгвардейца

Инцидент произошел во вторник, 13 февраля во второй половине дня на центральный пульт вневедомственной охраны управления Росгвардии по Волгоградской области поступил сигнал о нарушении общественного порядка на охраняемом объекте - в студенческом общежитии, сообщает портал Newsru.com.

Прибыв на место, наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил мужчину, который пытался попасть внутрь здания, нарушив пропускной режим. При этом злоумышленник предположительно был нетрезв.

Росгвардейцы попросили неизвестного предъявить документы, на что тот, по их словам, ответил нецензурной бранью. Затем он набросился на силовиков - одного из них мужчина укусил за руку. Также он пнул служебный автомобиль, в результате чего помял кузов, сообщили в управлении.

Сотрудники Росгвардии были вынуждены применить к дебоширу специальные средства. На него надели наручники и доставили в ближайший отдел полиции.