среда, 14 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

В Волгограде пьяный эфиоп покусал росгвардейца

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Автомобиль Росгвардии.

ФОТО: Evgeny Biyatov/Sputnik

В Волгограде произошел инцидент, в результате которого пострадал сотрудник местного управления Росгвардии. Мужчина был укушен в руку нарушителем общественного порядка, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел во вторник, 13 февраля во второй половине дня на центральный пульт вневедомственной охраны управления Росгвардии по Волгоградской области поступил сигнал о нарушении общественного порядка на охраняемом объекте - в студенческом общежитии, сообщает портал Newsru.com.

Прибыв на место, наряд вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил мужчину, который пытался попасть внутрь здания, нарушив пропускной режим. При этом злоумышленник предположительно был нетрезв.

Росгвардейцы попросили неизвестного предъявить документы, на что тот, по их словам, ответил нецензурной бранью. Затем он набросился на силовиков - одного из них мужчина укусил за руку. Также он пнул служебный автомобиль, в результате чего помял кузов, сообщили в управлении.

Сотрудники Росгвардии были вынуждены применить к дебоширу специальные средства. На него надели наручники и доставили в ближайший отдел полиции.

Там выяснилось, что злоумышленник является гражданином Эфиопии. О дальнейшей судьбе задержанного не сообщается. В Росгвардии отмечают, что пострадавшим от хулиганских действии гражданина Эфиопии силовикам оказана медицинская помощь.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ