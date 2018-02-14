Путин и Порошенко провели телефонный разговор

В пресс-службы администрации президента Украины сообщили, что разговор был посвящен вопросу «активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях», сообщает РБК .

«Также обсуждалась повестка встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками», — приводит «Зеркало недели» текст комментария.