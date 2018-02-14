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Путин и Порошенко провели телефонный разговор

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Петр Порошенко.

ФОТО: Mikhail Palinchak/Sputnik

Президент Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко 12 февраля провели телефонный разговор, пишет украинские издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник. Эту информацию изданию подтвердили в администрации президента Украины.

В пресс-службы администрации президента Украины сообщили, что разговор был посвящен вопросу «активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях», сообщает РБК.

«Также обсуждалась повестка встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками», — приводит «Зеркало недели» текст комментария.

Поводом для беседы стала третья годовщина заключения вторых минских соглашений, утверждает источник издания.

Москва официально не подтверждала эту информацию.

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