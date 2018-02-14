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«Родченков стал похож на женщину, изменил не только внешность, но и пол»

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Григорий Родченков.

ФОТО: Repro

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал выход нового фильма о  Григории Родченкове.

«Мне сказали, что он стал похож на женщину – изменил не только внешность, но и пол. Потому что после того, что он творит, придумывает, только смена пола может спасти его от негодующих спортсменов, попавших под пресс. 

Что касается его слов о том, что допинговую систему используют 20 стран, то их может быть и 20, и 30. Спортивная фармакология нужна в любой стране мира.

Но кто разбирается в этой сфере? Государственные институты. Болячки присутствуют везде, а в спорте все это гипертрофируется. Ведь это более агрессивный образ жизни. 

Я не удивляюсь тому, что он сейчас говорит. Я общался со многими чиновниками, они шепотом говорят: «Мы понимаем, что это политика», направленная против страны. Родченков – кукла, дурачок, который попался им, открывает рот, когда им нужно», – сказал Свищев champironat.ru.

Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
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