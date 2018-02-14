«Родченков стал похож на женщину, изменил не только внешность, но и пол»

«Мне сказали, что он стал похож на женщину – изменил не только внешность, но и пол. Потому что после того, что он творит, придумывает, только смена пола может спасти его от негодующих спортсменов, попавших под пресс.

Что касается его слов о том, что допинговую систему используют 20 стран, то их может быть и 20, и 30. Спортивная фармакология нужна в любой стране мира.

Но кто разбирается в этой сфере? Государственные институты. Болячки присутствуют везде, а в спорте все это гипертрофируется. Ведь это более агрессивный образ жизни.