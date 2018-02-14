среда, 14 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Производители: в 2017 году треть выпитого в Эстонии пива купили в Латвии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Volodymyr Melnyk/PantherMedia / Volodymyr Melnyk/Scanpix

Эстонские производители пива утверждают, что если посмотреть на объемы пива, купленного на границе в Латвии, то в прошлом году они значительно выросли.

По статистике пивоваров, каждую третью бутылку пива эстонцы покупали в Латвии, а в декабре был установлен рекорд - 40% всей выпитой в стране пивной продукции привозилось из-за границы, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.

Глава пивзавода A. Le Coq Тармо Нооп заявил ЕRR, что в начале 2017 года доля купленного у соседей пива составляла 10%, но к концу она резко возросла. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ