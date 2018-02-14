Производители: в 2017 году треть выпитого в Эстонии пива купили в Латвии
14 февраля 2018 г., 9:05
Эстонские производители пива утверждают, что если посмотреть на объемы пива, купленного на границе в Латвии, то в прошлом году они значительно выросли.
По статистике пивоваров, каждую третью бутылку пива эстонцы покупали в Латвии, а в декабре был установлен рекорд - 40% всей выпитой в стране пивной продукции привозилось из-за границы, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.
Глава пивзавода A. Le Coq Тармо Нооп заявил ЕRR, что в начале 2017 года доля купленного у соседей пива составляла 10%, но к концу она резко возросла.