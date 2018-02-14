Ситуация на рынке труда Эстонии прекрасная

Несмотря на то, что в Эстонии снизилось общее число людей трудоспособного возраста (с 15 до 74 лет), количество активных людей на рынке труда увеличилось на 7000 и достигло отметки в 699 000, сообщает портал Tarbija24 со ссылкой на Департамент статистики.

Уровень безработицы в 2017 году составлял 5,8%, уровень занятости - 67,5% (от общего числа всех жителей страны), а вовлеченность рабочей силы в работу - 71,6% (от общего числа трудоспособных жителей страны).