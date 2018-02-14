среда, 14 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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В Ыйсмяэ построят амфитеатр

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Модель амфитеатра в Ыйсмяэ.

ФОТО: Haabersti linnaosavalitsus

Амфитеатр будет предназначен для проведения свободного времени и организации мероприятий под открытым воздухом, пишет Postimees.

Постройка будет состоять из шести уровней, трибуну амфитеатра поделят на четыре сектора, в каждом из которых сиденья будут располагаться на трех уровнях, сообщает районная управа Хааберсти.

Основная часть вместит 800 посетителей, в крыльях амфитеатра поместятся еще 250 человек. Для людей с ограниченными возможностями передвижения и для посетителей с колясками установят пандус с левой стороны пруда.

Для строительства амфитеатра на юго-восточном берегу пруда в Вяйке-Ыйсмяэ Таллиннский коммунальный департамент заключил договор подряда с фирмами Enska ehitus OÜ и AS Magma.

Места для сидений и опорные стены амфитеатра построят из монолитного железобетона. Постройка будет освещаться как светильниками-тумбами, так и локальной подсветкой. Окрестности амфитеатра озеленят.

Согласно договору, стоимость работ – 355 000 евро, а срок сдачи объекта – 15 мая 2018 года. Проектную документацию составила фирма Kivisilla OÜ.

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