В Ыйсмяэ построят амфитеатр

Постройка будет состоять из шести уровней, трибуну амфитеатра поделят на четыре сектора, в каждом из которых сиденья будут располагаться на трех уровнях, сообщает районная управа Хааберсти.

Основная часть вместит 800 посетителей, в крыльях амфитеатра поместятся еще 250 человек. Для людей с ограниченными возможностями передвижения и для посетителей с колясками установят пандус с левой стороны пруда.

Для строительства амфитеатра на юго-восточном берегу пруда в Вяйке-Ыйсмяэ Таллиннский коммунальный департамент заключил договор подряда с фирмами Enska ehitus OÜ и AS Magma.

Места для сидений и опорные стены амфитеатра построят из монолитного железобетона. Постройка будет освещаться как светильниками-тумбами, так и локальной подсветкой. Окрестности амфитеатра озеленят.