В Ыйсмяэ построят амфитеатр

Амфитеатр будет предназначен для проведения свободного времени и организации мероприятий под открытым воздухом, пишет Postimees.
Постройка будет состоять из шести уровней, трибуну амфитеатра поделят на четыре сектора, в каждом из которых сиденья будут располагаться на трех уровнях, сообщает районная управа Хааберсти.
Основная часть вместит 800 посетителей, в крыльях амфитеатра поместятся еще 250 человек. Для людей с ограниченными возможностями передвижения и для посетителей с колясками установят пандус с левой стороны пруда.
Для строительства амфитеатра на юго-восточном берегу пруда в Вяйке-Ыйсмяэ Таллиннский коммунальный департамент заключил договор подряда с фирмами Enska ehitus OÜ и AS Magma.
Места для сидений и опорные стены амфитеатра построят из монолитного железобетона. Постройка будет освещаться как светильниками-тумбами, так и локальной подсветкой. Окрестности амфитеатра озеленят.
Согласно договору, стоимость работ – 355 000 евро, а срок сдачи объекта – 15 мая 2018 года. Проектную документацию составила фирма Kivisilla OÜ.