МИД РФ: сообщения о сотнях погибших россиян в результате удара коалиции в Сирии являются дезинформацией

"Распространяемые сообщения о сотнях, десятках погибших россиянах - это классическая дезинформация", - сказал источник.

Число жертв, которое называют разные источники, сильно отличается. Так, в Минобороны РФ заявили о 25 раненых сирийцах, не упомянув при этом о российских гражданах. Это может объясняться тем, что военные несут ответственность только за действия личного состава, а не за тех, кто взялся за оружие добровольно, уверены журналисты издания.

Российский военный источник «Коммерсанта» утверждает, что число погибших россиян составило 11 человек. В свою очередь, Reuters сообщает, что в результате погибли 100 бойцов, поддерживавших президента Сирии Башара Асада, среди них — Владимир Логинов и Кирилл Ананьев из России. Агентство Bloomberg заявляет, что жертвами стали 100 российских граждан.