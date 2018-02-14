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  • МИД РФ: сообщения о сотнях погибших россиян в результате удара коалиции в Сирии являются дезинформацией

МИД РФ: сообщения о сотнях погибших россиян в результате удара коалиции в Сирии являются дезинформацией

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ФОТО: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Распространяемые сообщения о сотнях погибших россиян в результате удара коалиции в Сирии являются классической дезинформацией, заявил источник в МИД РФ.

"Распространяемые сообщения о сотнях, десятках погибших россиянах - это классическая дезинформация", - сказал источник.

Число жертв, которое называют разные источники, сильно отличается. Так, в Минобороны РФ заявили о 25 раненых сирийцах, не упомянув при этом о российских гражданах. Это может объясняться тем, что военные несут ответственность только за действия личного состава, а не за тех, кто взялся за оружие добровольно, уверены журналисты издания.

Российский военный источник «Коммерсанта» утверждает, что число погибших россиян составило 11 человек. В свою очередь, Reuters сообщает, что в результате погибли 100 бойцов, поддерживавших президента Сирии Башара Асада, среди них — Владимир Логинов и Кирилл Ананьев из России. Агентство Bloomberg заявляет, что жертвами стали 100 российских граждан.

7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха — наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки АC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть известной российской «ЧВК Вагнера».

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