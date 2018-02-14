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В лесах Латвии гниет 1,5 млрд евро

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Зимний лес.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Латвия - богатая страна, иначе как объяснить тот факт, что в ее лесах гниет неиспользованная древесина на 1,5 млрд евро. Об этом свидетельствует европейская статистика о состоянии лесов (2015 г.), а также расчеты профессора Латвийского сельскохозяйственного университета Дагниса Дубровскиса, пишет Dienas Bizness.

Он указывает, что по количеству мертвой древесины на 1 гектар леса Латвия находится на третьем месте в Европейском союзе.

«Больше Латвии объемы мертвой древесины только во Франции и Словакии, которой удалось нас превзойти только потому, что после сильной бури 2004 года она согласилась с требованием друзей природы оставить на охраняемых природных территориях поваленные деревья, чтобы они гнили. В результате Словакии позднее пришлось бороться с нашествием короедов», - говорит Дубровскис.

Имеющиеся в лесах ресурсы не могут храниться вечно - если их не использовать, они погибают, не принося никакой пользы.

Неиспользуемая древесина - это стратегический резерв, часть которого может использоваться в энергетике, например, в производстве щепы для отопления, древесных гранул, как сырье для изготовления плит.

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