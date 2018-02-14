В лесах Латвии гниет 1,5 млрд евро

Он указывает, что по количеству мертвой древесины на 1 гектар леса Латвия находится на третьем месте в Европейском союзе.

«Больше Латвии объемы мертвой древесины только во Франции и Словакии, которой удалось нас превзойти только потому, что после сильной бури 2004 года она согласилась с требованием друзей природы оставить на охраняемых природных территориях поваленные деревья, чтобы они гнили. В результате Словакии позднее пришлось бороться с нашествием короедов», - говорит Дубровскис.

Имеющиеся в лесах ресурсы не могут храниться вечно - если их не использовать, они погибают, не принося никакой пользы.