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  • Адвокат требует в Госсуде оправдать приговоренного к 11 годам за убийство у Центрального рынка

Адвокат требует в Госсуде оправдать приговоренного к 11 годам за убийство у Центрального рынка

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Иллюстративное фото. Суд.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Адвокат 29-летного Михаила Шаповалова, которого суды первых двух инстанций приговорили к 11 годам за убийство бездомного у Центрального рынка в Таллинне, настаивает в Государственном суде на оправдании своего подзащитного.

Государственный суд пока не занял позицию по представленной кассационной жалобе, сообщает портал Rus.err.ee.

Согласно обвинению, 26 июня 2016 года Михаил Шаповалов в окрестностях столичного Центрального рынка не менее семи раз ударил ножом сидевшего на скамейке бездомного мужчину, который от полученных ранений скончался на месте.

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