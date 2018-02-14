Адвокат требует в Госсуде оправдать приговоренного к 11 годам за убийство у Центрального рынка
14 февраля 2018 г., 10:30
Адвокат 29-летного Михаила Шаповалова, которого суды первых двух инстанций приговорили к 11 годам за убийство бездомного у Центрального рынка в Таллинне, настаивает в Государственном суде на оправдании своего подзащитного.
Государственный суд пока не занял позицию по представленной кассационной жалобе, сообщает портал Rus.err.ee.
Согласно обвинению, 26 июня 2016 года Михаил Шаповалов в окрестностях столичного Центрального рынка не менее семи раз ударил ножом сидевшего на скамейке бездомного мужчину, который от полученных ранений скончался на месте.