Эстония, планета женщин: как наша демографическая политика уменьшает сексуальную фрустрацию самцов

Замещающая деятельность недальновидна, так как предпосылки, из которых она исходит, ни на чем не основаны. Демографическая политика консервирует структуру сегодняшней экономики и ее потребности как замкнутую систему на десятилетия. Вопрос «кто будет платить нам пенсии?» остается пустой эмоциональной арифметикой на шкале времени, которая длиннее десяти лет, мы просто не знаем, в каком состоянии будет экономика и от чего она будет зависеть.

Модель, в которой миллион (или два) человек за пятьдесят лет заполнят определенное количество рабочих мест с определенным доходом и определенной налоговой производительностью, может работать в аграрном обществе, но не в XXI веке. Чтобы к демографической политике серьезно относились, она должна учитывать, например, оценку того, какая часть текущих рабочих мест будет утрачена из-за роботизации. Душераздирающий вопрос о пенсиях отступает перед другим вопросом: достаточно ли богато государство, чтобы их выплачивать. А это зависит не от количества народонаселения, а от гибкости экономики. Если бы политики хотели задуматься о чем-то толковом, стоило бы подумать об инновациях и о том, как справиться, имея меньшее количество людей.

Более темные мотивы связаны с (лже)патриотизмом и статусом женщин. Во-первых, подсчет миллионов в стиле IRL 2.0 не годится для другой стороны медали, на первой стороне которой с гордостью написано «маленький, да удаленький». Не может ведь служить аргументом, что двухмиллионная Эстония лучше, чем одномиллионная – ибо в таком случае мы и сейчас особенно ничего не стоим.

Разговор о том, что у общества существует минимальный численный порог, ниже которого нас ждет катастрофа, - просто лженаука. Взять хотя бы Исландию. В то же время и здесь есть своя подоплека: разговор о приросте населения - это разговор об эстонцах, обязательный признак которых – это белая кожа, а для русских - как минимум двуязычие. На этом уровне это просто эмбриональный расизм. Что предприняли бы носители этих идей с 10 или 50 миллионами белокурых эстонцев, лучше не знать.

Острее всего в дебатах об экономике, основанной на демографии, стоит вопрос об отношениях между представителями разных полов. Политика прироста населения - это попытка укоренить женщин в патриархальной модели общества, где их функция по существу определяется биологически, в качестве объекта. «Экономика и будущее Эстонии требуют заполнить страну детьми, а мужчины не рожают» - для этого уравнения есть только одно решение в виде "госзаказа на матку", как кто-то метко выразился.

Любой разговор о материнской зарплате, которая растет в зависимости от количества детей, в переводе звучит, как приказ: «Женщина, знай свое место!» В справедливом обществе каждый ребенок имеет одинаковую ценность, независимо от пола, того родителя или родителей, которые его воспитывают. Он должен быть достоин хорошей жизни. А то, что женщина сама должна решать, рожать ли ей и когда, чтобы государство или общество при этом на неё не давило, не поощряло и не стимулировало, вообще не должно быть предметом обсуждения в XXI веке.

Но все равно это необходимо делать. Логика демографической политики не(осознанно) включает роженицу в модель семьи, которая минимизирует сексуальную фрустрацию самцов. Если бы прирост населения просто был экономическим и патриотическим приоритетом, то государство должно было бы в равной мере вознаграждать рожениц и усыновителей, поскольку результат одинаковый. Почему бы не предложить всем желающим искусственное оплодотворение и не оплачивать хорошо суррогатное материнство?