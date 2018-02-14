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Смотрите, какие имена были самыми популярными в Эстонии в январе

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Младенец. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

По данным отдела записи актов гражданского состояния МВД, в январе в Эстонии зарегистрировали рождение 1189 ребенка, из них 588 девочек и 601 мальчик.

Зарегистрированы 24 пары близнецов, в том числе десять пар мальчиков, шесть пар девочек и восемь смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 440 детей, Харьюмаа – 132,  Хийумаа – 4, Ида-Вирумаа – 101, Йыгевамаа – 20, Ярвамаа – 23, Ляэнемаа – 15, Ляэне-Вирумаа – 59, Пыльвамаа – 24, Пярнумаа – 72, Рапламаа – 25, Сааремаа – 29, Тартумаа – 169, Валгамаа – 20, Вильяндимаа – 36 и Вырумаа – 20.

Самыми популярными именами для девочек в январе были Эва, София (8), Эмма, Миа (7), Элийзе, Эмили, Лаура, Мария, Милана, Оливия и Саара (6). Самыми популярными именами для мальчиков были Расмус, Роберт (8), Хенри, Хуго, Кевин, Робин (7), Марк и Тимур (6).

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