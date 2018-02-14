Смотрите, какие имена были самыми популярными в Эстонии в январе

Зарегистрированы 24 пары близнецов, в том числе десять пар мальчиков, шесть пар девочек и восемь смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 440 детей, Харьюмаа – 132, Хийумаа – 4, Ида-Вирумаа – 101, Йыгевамаа – 20, Ярвамаа – 23, Ляэнемаа – 15, Ляэне-Вирумаа – 59, Пыльвамаа – 24, Пярнумаа – 72, Рапламаа – 25, Сааремаа – 29, Тартумаа – 169, Валгамаа – 20, Вильяндимаа – 36 и Вырумаа – 20.