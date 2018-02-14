Когда Паула Йоханна Адамсон получила права, довольно скоро в ее собственности оказался и первый автомобиль — золотистое купе BMW третьей серии (E46). И хоть внешне машина выглядела превосходно, ее техническое состояние оставляло желать лучшего.

Увлечение автомобилями привело к тому, что через четыре года Паула Йоханна стала обладателем BMW E21 1982 года выпуска, восстановлением которого она сейчас занимается. Интересно, что все работы по машине она делает сама. По планам девушки, машина должна выехать из гаража в начале этого лета, когда ей предстоит закончить университет.

BMW E21 по прозвищу Адольф. ФОТО: Instagram

«Это мое хобби. Работы по реставрации автомобиля, пожалуй, никогда не закончатся. И с Адольфом та же история. Думаю, летом на машине уже можно будет ездить, несмотря на то, что сейчас он стоит в разобранном виде», - отмечает Паула.

Если же говорить о золотистом купе, то немало головной боли хозяйке доставила система охлаждения. Машина четыре раза ремонтировалась в официальном представительстве, но проблема так и не была решена. Зато деньги мастера брали исправно. Конечно, девушка могла бы обратиться в СМИ, чтобы устроить громкий скандал, но она предпочла поизучать техническую документацию и специализированные форумы, чтобы самостоятельно выявить неисправность. Большую часть работ она делала сама. Периодически ей помогали друзья и знакомые.

Паула Йоханна является активным пользователем Instagram, куда она регулярно выкладывает фотографии своих автомобилей.

Паула Йоханна реставрирует свой BMW. ФОТО: Instagram

В настоящее время девушка учится в Таллиннском техническом университете на мехатроника, параллельно работая робототехником на предприятии ABB. Несмотря на то, что для выезда на дороги общего пользования BMW E21 требовался незначительный ремонт, все закончилось тем, что машину полностью разобрали.

Паула Йоханна отмечает, что это обычное явление, когда автомобиль становится вашим хобби, так как вам постоянно хочется в нем что-то исправить, чтобы все было идеально.

Например, Паула Йоханна не ездит на своем золотистом BMW зимой, так как бережет. Дрифт ее тоже не интересует, так как большее удовольствие ей доставляет неспешная поездка по дорогам страны.

«Меня никогда не интересовала быстрая езда. "Давать угла" я тоже не любитель. Да и двухлитровый двигатель моей машины к этому не располагает», - отметила Паула.

Скорее всего, Паула никогда не станет автомехаником, так как восстановление автомобиля является ее хобби. В будущем она планирует поступить в магистратуру, чтобы получить знания в области механики и электроники.

По словам Паулы, сначала она хочет доделать Адольфа, а потом уже думать о возможных новых проектах. Такой машиной может стать какой-нибудь старенький Mustang.

Кроме автомобилей, Пауле нравится фотографировать. Похоже, у нее довольно неплохо получается.