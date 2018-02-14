Неудавшиеся свалки мусора обойдутся налогоплательщикам в миллионы

Один миллион евро инспекция просит на то, чтобы убрать около 20 000 тонн строительного мусора на улице Силикатсийди, а еще 3,2 миллиона евро на то, чтобы утилизировать старые покрышки на улице Раади в Тарту и в волости Йыэляхтме, пишет Äripäev .

Летом 2016 года газета писала, как полгода до этого из ангара на улице Силикатсийди мусор был перенесен на государственную землю. Выяснилось, что два различных предприятие за несколько лет набили ангар мусором под завязку настолько, что у здания треснула бетонная стена.