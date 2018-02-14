Берегитесь! На крышах появляются опасные сосульки

На еженедельном собрании Таллиннского коммунального департамента, департамента транспорта и муниципальной полиции была поднята тема снега и сосулек на крышах.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что многие горожане обращают внимание на опасные сосульки на крышах домов. После вчерашней оттепели вновь ожидается минусовая температура, а значит, снег на крышах заледенеет, – добавил вице-мэр. Он также напомнил, что управляющие строений должны обратить внимание на эту проблему.