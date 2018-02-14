Берегитесь! На крышах появляются опасные сосульки

Таллиннская горуправа и Муниципальная полиция напоминают владельцам недвижимости и строений, что для обеспечения безопасности необходимо постоянно следить за количеством снега на крышах и своевременно очищать их от снега и льда.
На еженедельном собрании Таллиннского коммунального департамента, департамента транспорта и муниципальной полиции была поднята тема снега и сосулек на крышах.
Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что многие горожане обращают внимание на опасные сосульки на крышах домов. После вчерашней оттепели вновь ожидается минусовая температура, а значит, снег на крышах заледенеет, – добавил вице-мэр. Он также напомнил, что управляющие строений должны обратить внимание на эту проблему.
За безопасность строения отвечает владелец, в обязанности которого входит среди прочего своевременная уборка снега. В случае, если владельцам здания необходима помощь в профессиональной уборке крыш или нужно арендовать подъемник, следует позвонить по номеру 1345.