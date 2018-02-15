В Калифорнии выставлен на продажу дом звезды Голливуда Кэри Гранта

Дом был построен в 1929 году для звезды немого кино Нормы Талмадж (ее пик славы пришелся на начало 1920-х годов), однако очень скоро Норма от него избавилась. С 1930 года домом совместно владели Кэри Грант, более всего известный своими ролями в фильмах Альфреда Хичкока, и звезда вестернов Рэндольф Скотт. Почти до 1950-х годов Грант жил в доме вместе со своей женой, наследницей торговой империи Woolworth Барбарой Хаттон. После них особняк выкупил еще один выходец из Британии - переехавший в США актер Брайан Ахерн, проживший в доме на пляже 30 лет.

Нынешний владелец - Дженнифер Даймнер - купила дом вместе с мужем, главой медицинской компании Ройсом Дайнером, в 1979 году. Ахерн написал им письмо, в котором рассказал обо всех предыдущих владельцах. "Мы были первыми не-звездами кино среди жильцов дома. Но мой муж выглядел как кинозвезда, и мы решили, что этого вполне достаточно", - говорит Дженнифер.

Особняк общей площадью более 500 кв. м выдержан в стиле французской Нормандии. В нем шесть спален, к главной примыкает кабинет. Из многих комнат, в том числе двух ванных, открываются виды на океан. Внизу расположена кухня-гостиная, есть винный погреб. Дайнер говорит, что планировка особняка практически не менялась за все время его эксплуатации. Значительная часть обстановки также бережно сохранена, уверяет она: например, оригинальные двери, дверные ручки и плитка.

От пляжа дом отделяет сад, в котором есть полноразмерный подогреваемый бассейн, корт для паддл-тенниса и смотровая площадка, откуда открывается панорама на гавань Санта-Моники. Во дворе обустроены сразу две просторные парковки.