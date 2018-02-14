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Фото: шесть самых дорогих домов в Эстонии

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ФОТО: KV.EE

Хотя все шесть самых дорогих домов в Эстонии расположены, как и ожидалось, в Харьюском уезде, не все из них находятся в Таллинне. Однако, все они великолепны, считает поpтал Kodu.

1. Многоэтажный дом на улице Суур-Карья в Таллинне, цена 3 475 000 евро

ФОТО: KV.EE

Пятиэтажный дом общей площадью почти 700 м2 - безусловно, один из самых солидных объектов в Таллинне. Этот кусок земли был застроен уже в XIII веке. На первом этаже расположены коммерческие площади, на остальных этажах - квартиры. 

2. Двенадцатикомнатный дом в Пирита, на Козе-теэ, цена 3 300 000 евро

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2001 году, его площадь более 600 м2. На ухоженном участке расположен бассейн, а до пиритаского пляжа от дома - всего 200 метров. 

3. Скромный дом на гигантском участке в Tискре, цена 3 000 000 евро

ФОТО: KV.EE

Этот дом площадью чуть меньше, чем 300 м2 совсем не напоминает классическую виллу. Цену здесь задает земельный участок! Его площадь - целых 101 900 квадратных метров. Участок можно разделить на семь частей: пять из них - земля для жилищного строительства, а два  имеют сельскохозяйственное назначение. 

4. Семикомнатный дом в Меремыйза, волость Кейла, цена 2 990 000 евро

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2008 году, имеет площадь более 470 м2 и собственный спа-комплекс, состоящий из двух бань и джакузи на четверых. 

5. Дом XIII века в Старом городе, на улице Рюйтли, цена 2 890 000 евро

ФОТО: KV.EE

6. Дом в Лохусалу, цена 2 800 000 евро

ФОТО: KV.EE

Эта усадьба построена в 2012 году. В главном и гостевом домах общая площадь 1000 квадратных метров. Дома расположены на участке площадью более 10 000 м2. До моря всего пара сотен метров. Внутри дом очень красив и необычен. 

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