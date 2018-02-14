Фото: шесть самых дорогих домов в Эстонии

ФОТО: KV.EE

Пятиэтажный дом общей площадью почти 700 м2 - безусловно, один из самых солидных объектов в Таллинне. Этот кусок земли был застроен уже в XIII веке. На первом этаже расположены коммерческие площади, на остальных этажах - квартиры.

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2001 году, его площадь более 600 м2. На ухоженном участке расположен бассейн, а до пиритаского пляжа от дома - всего 200 метров.

ФОТО: KV.EE

Этот дом площадью чуть меньше, чем 300 м2 совсем не напоминает классическую виллу. Цену здесь задает земельный участок! Его площадь - целых 101 900 квадратных метров. Участок можно разделить на семь частей: пять из них - земля для жилищного строительства, а два имеют сельскохозяйственное назначение.

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2008 году, имеет площадь более 470 м2 и собственный спа-комплекс, состоящий из двух бань и джакузи на четверых.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE