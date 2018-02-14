Картина дня: на Олимпиаду обрушилась буря, рекордные расходы на сверхдорогое лечение и раскрытие крупной преступной группировки

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями вторника.
Олимпиада на Rus.Postimees: россияне зацепились за золото
После короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию среди пар лидируют китайцы Суй Вэнцзинь и Хань Цун, в непосредственной близости от них расположились российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Читать далее... На Олимпиаду в Пхенчхане обрушилась буря, из-за непогоды пострадал один из сотрудников Олимпийского парка, который получил травму. Читать далее...
Странная жизнь по-новому
Товарищество со всего одним «товарищем» - такова новая странная реальность возникла после вступления в силу Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах. Но все в порядке: проводить собрания самому с собой и выбирать себя же в правление не нужно. Читать далее...
Необычное хобби
Портал Geenius пообщался со студенткой ТТУ, которая в свободное от работы и учебы время предпочитает ковыряться в гараже со стареньким BMW, а не ходить по клубам. Читать далее...
Неудавшиеся свалки мусора обойдутся налогоплательщикам в миллионы
Инспекция по защите окружающей среды просит у государства 4,2 миллиона евро, чтобы ликвидировать свалки мусора, образовавшие в результате неудачного бизнеса и в результате нарушения закона. Читать далее...
На оплату сверхдорогого лечения Эстония потратила рекордную сумму
В прошлом году Больничная касса потратила рекордные 8,6 миллиона евро на оплату 79 случаев так называемого сверхдорогого лечения. Читать далее...
Сосет и сосет! По путям движется нечто необычное
Желтый снегоуборочный локомотив и его маленький детеныш с более быстрым ходом – шурующий по железной дороге снегоуборщик с щеткой, по размерам сопоставимый со средним экскаватором, усердно трудятся, чтобы очистить от снега железную дорогу и ее откосы. Читать далее...
Житель Эстонии привязал к телу 400 пачек сигарет
Во вторник около шести утра на пограничный пункт Лухамаа со стороны России прибыла Audi A6 с российскими номерами, за рулем которой находился 31-летний гражданин Эстонии. Читать далее...
Гражданин Эстонии не сумел обязать государство вписать свое отчество в ИД-карту
Гражданин Эстонии, автор интернет-проекта «Мы говорим по-русски» Михаил Тверской безуспешно требовал от Департамента полиции и пограничной охраны вписать свое отчество в ИД-карту - на этой неделе Тверской окончательно проиграл судебный процесс против государства. Читать далее...
Фирма Олега Осиновского полностью выкупила Даугавпилсский завод
Skinest Rail стал единоличным собственником Даугавпилсского локомотиворемонтного завода, сообщила в среду пресс-служба предприятия. Читать далее...
Прийт Кутсер и столичные власти не смогли достигнуть компромисса
Прийт Кутсер, который прошлой весной был уволен с поста советника мэра Таллинна, так и не смог достигнуть компромисса со столичными властями. Читать далее...
Эстония, планета женщин
В нынешней Эстонии энтузиасты политики прироста населения больше занимаются заместительной деятельностью, в худшем случае разговор о заполнении страны детьми таит в себе темные мотивы, пишет колумнист Ахто Лобьякас. Читать далее...
Возмущенный читатель: дома невозможно находиться из-за вони, исходящей от соседей, разводящих в квартире кур
Читатель портала Rus.Postimees написал в редакцию письмо, в котором пожаловался на своих соседей, которые разводят в квартире кур, чем сильно мешают другим жильцам дома. Читайте далее...
В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток
Муниципалитет Амстердама выпустил постановление, ужесточающее условия посещения «квартала красных фонарей» для экскурсионных групп. Читайте далее...
Соблазнить олигарха - прикольно: как устроены секс-тренинги Алекса Лесли и Насти Рыбки
Отправной точкой расследования политика Алексея Навального о возможных совместных путешествиях вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски стал Instagram Насти Рыбки, автора книги о соблазнении миллионеров. Девушка утверждает, что вся история с прогулкой на яхте и общением с олигархом - рутинное дело для так называемых "охотниц", последовательниц российского тренера по соблазнению Алекса Лесли. Читайте далее...
Выдаваемые водителями Uber и Taxify чеки не отвечали требованиям закона
Интернет-портал Geenius решил изучить чеки за поездку, которые клиентам выставляют водители Taxify и Uber, чтобы проверить, насколько они отвечают требованиям закона. Читайте далее...
В Эстонии раскрыта крупная преступная группировка, задержаны известные бизнесмены
На этой неделе Центральная криминальная полиция задержала известных бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера, а также еще около десяти связанных с ними людей по подозрению в экономических преступлениях и преступлениях против собственности. Читайте далее...
Новая угроза в Фейсбук-мессенджере: вирусная рассылка крадет пароли от аккаунтов
Как здорово – только что получил сообщение от друга по Фейсбук-мессенджеру! Или что это на самом деле? Уже на протяжении неделю по социальной сети распространяется вирусная программа, которую очень легко перепутать с настоящим сообщением. Читайте далее...
Языковая инспекция обнаружила в магазине Maxima лишь одного работника, владеющего эстонским
На прошлой неделе сотрудники Языковой инспекции наведались с проверкой в магазин Maxima, расположенный в столичной районе Хааберсти. Из 17 проверенных человек лишь один владел госязыком на должном уровне. Читайте далее...
Антс Лаанеотс: нужно учесть, что поведение президента РФ непредсказуемо
В прошлый четверг Департамент внешней разведки обнародовал очередной ежегодный рапорт «Эстония в международной среде безопасности», большая часть которого посвящена России. Читайте далее...
Собчак призвала суд отстранить Путина от участия в выборах
Соответствующее заявление журналистка подала в Верховный суд РФ. Журналистка считает, что Путин больше не имеет права выдвигаться в президенты России. Читайте далее...
Галерея: строители моста, соединяющего Россию и Крым, допустили серьезный промах
Строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова. Читайте далее...
В одном из регионов Эстонии была обнаружена вспышка туберкулеза
В прошлом году врачи диагностировали в Саареском уезде туберкулез у восьми человек, в том числе троих жильцов Курессаареского социального дома. Читайте далее...