Картина дня: на Олимпиаду обрушилась буря, рекордные расходы на сверхдорогое лечение и раскрытие крупной преступной группировки

Олимпиада на Rus.Postimees: россияне зацепились за золото

После короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию среди пар лидируют китайцы Суй Вэнцзинь и Хань Цун, в непосредственной близости от них расположились российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Читать далее... На Олимпиаду в Пхенчхане обрушилась буря, из-за непогоды пострадал один из сотрудников Олимпийского парка, который получил травму. Читать далее...

Странная жизнь по-новому

Товарищество со всего одним «товарищем» - такова новая странная реальность возникла после вступления в силу Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах. Но все в порядке: проводить собрания самому с собой и выбирать себя же в правление не нужно. Читать далее...

Необычное хобби

Портал Geenius пообщался со студенткой ТТУ, которая в свободное от работы и учебы время предпочитает ковыряться в гараже со стареньким BMW, а не ходить по клубам. Читать далее...

Неудавшиеся свалки мусора обойдутся налогоплательщикам в миллионы

Инспекция по защите окружающей среды просит у государства 4,2 миллиона евро, чтобы ликвидировать свалки мусора, образовавшие в результате неудачного бизнеса и в результате нарушения закона. Читать далее...

На оплату сверхдорогого лечения Эстония потратила рекордную сумму

В прошлом году Больничная касса потратила рекордные 8,6 миллиона евро на оплату 79 случаев так называемого сверхдорогого лечения. Читать далее...

Сосет и сосет! По путям движется нечто необычное

Желтый снегоуборочный локомотив и его маленький детеныш с более быстрым ходом – шурующий по железной дороге снегоуборщик с щеткой, по размерам сопоставимый со средним экскаватором, усердно трудятся, чтобы очистить от снега железную дорогу и ее откосы. Читать далее...

Житель Эстонии привязал к телу 400 пачек сигарет

Во вторник около шести утра на пограничный пункт Лухамаа со стороны России прибыла Audi A6 с российскими номерами, за рулем которой находился 31-летний гражданин Эстонии. Читать далее...

Гражданин Эстонии не сумел обязать государство вписать свое отчество в ИД-карту

Гражданин Эстонии, автор интернет-проекта «Мы говорим по-русски» Михаил Тверской безуспешно требовал от Департамента полиции и пограничной охраны вписать свое отчество в ИД-карту - на этой неделе Тверской окончательно проиграл судебный процесс против государства. Читать далее...

Фирма Олега Осиновского полностью выкупила Даугавпилсский завод

Skinest Rail стал единоличным собственником Даугавпилсского локомотиворемонтного завода, сообщила в среду пресс-служба предприятия. Читать далее...

Прийт Кутсер и столичные власти не смогли достигнуть компромисса

Прийт Кутсер, который прошлой весной был уволен с поста советника мэра Таллинна, так и не смог достигнуть компромисса со столичными властями. Читать далее...

Эстония, планета женщин