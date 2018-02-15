Галерея: удивительная однокомнатная квартира в центре Таллинна с джакузи и камином

Однокомнатная квартира-студия площадью 33,6 квадратных метров находится на седьмом этаже старого солидного семиэтажного дома на углу Нарва-маантеэ и улицы Пронкси в центре Таллинна. В квартире в свое время был сделан серьезный ремонт: кухню, ванную и комнату объединили в одно открытое пространство с кухонным уголком, кроватью с балдахином, самым настоящим камином и огромным гибридом из массажной ванны и душевой кабины. Это сооружение находится прямо в комнате и гордо стоит, занавешенное бордовыми шторками.