четверг, 15 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: удивительная однокомнатная квартира в центре Таллинна с джакузи и камином

Галерея: удивительная однокомнатная квартира в центре Таллинна с джакузи и камином

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Очередная квартира на любителя. Рано или поздно, конечно, появится покупатель, которому захочется понежиться в массажной ванне да перед камином и полюбоваться видом на город и море. 

Однокомнатная квартира-студия площадью 33,6 квадратных метров находится на седьмом этаже старого солидного семиэтажного дома на углу Нарва-маантеэ и улицы Пронкси в центре Таллинна. В квартире в свое время был сделан серьезный ремонт: кухню, ванную и комнату объединили в одно открытое пространство с кухонным уголком, кроватью с балдахином, самым настоящим камином и огромным гибридом из массажной ванны и душевой кабины. Это сооружение находится прямо в комнате и гордо стоит, занавешенное бордовыми шторками. 

В квартире сохраняется некий средневековый флер: потолки обиты деревом, одна из стен нарочито неровно оштукатурена, внешняя стена - из отчищенного от старой штукатурки красного кирпича, камин сложен из больших бутовых камней...  

Посмотрите галерею, право слово, получите удовольствие! Остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ

Актуально

Читать также

НАВЕРХ