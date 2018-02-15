Галерея: удивительная однокомнатная квартира в центре Таллинна с джакузи и камином

Очередная квартира на любителя. Рано или поздно, конечно, появится покупатель, которому захочется понежиться в массажной ванне да перед камином и полюбоваться видом на город и море.
Однокомнатная квартира-студия площадью 33,6 квадратных метров находится на седьмом этаже старого солидного семиэтажного дома на углу Нарва-маантеэ и улицы Пронкси в центре Таллинна. В квартире в свое время был сделан серьезный ремонт: кухню, ванную и комнату объединили в одно открытое пространство с кухонным уголком, кроватью с балдахином, самым настоящим камином и огромным гибридом из массажной ванны и душевой кабины. Это сооружение находится прямо в комнате и гордо стоит, занавешенное бордовыми шторками.
В квартире сохраняется некий средневековый флер: потолки обиты деревом, одна из стен нарочито неровно оштукатурена, внешняя стена - из отчищенного от старой штукатурки красного кирпича, камин сложен из больших бутовых камней...
Посмотрите галерею, право слово, получите удовольствие! Остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ.