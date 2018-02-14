Вместо Кылварта новым лидером центристов Пыхья-Таллинна стал Кальюлайд

На состоявшемся во вторник, 13 февраля, отчетно-перевыборном собрании отделения Центристской партии Пыхья-Таллинна председателем отделения был избран старейшина района Раймонд Кальюлайд.
Об этом сообщила пресс-служба Центристской партии, отметив, что руководивший в последние годы Пыхья-Таллиннским отделением Михаил Кылварт сообщил собравшимся, что на этот раз свою кандидатуру выдвигать не будет и предложил избрать на этот пост Раймонда Кальюлайда.
«Кальюлайд - молодой политик нового поколения. Он способен не только говорить, но и выполнять поставленные задачи. Уверен, что он справится с ролью руководителя ячейки партии. Со своей стороны желаю ему побольше командного духа», - сказал Кылварт.
Кальюлайд подчеркнул в своем выступлении, что победа на местных выборах обязывает партию продолжать работу с прежним усердием.
«Мы должны сосредоточиться на том, чтобы повысить качество жизни всех жителей Пыхья-Таллинна. При этом особое внимание следует уделить пожилым людям и семьям с детьми», - заявил Кальюлайд.
На отчетно-перевыборном собрании Пыхья-Таллиннского отделения ЦП состоялись также выборы правления отделения, ревизионной комиссии и делегатов в Совет уполномоченных партии.
В обновленный состав правления вошли Евгения Кукк, Юлия Тимербулатова, Андрей Биров, Александро Кукк, Мярт Сультс, Лилиан Алтмяэ, Светлана Шведович, Каспар Каугья и Алексей Семенов. Заместителями председателя Пыхья-Таллиннского отделения партии были по предложению Раймонда Кальюлайда утверждены Юлия Тимербулатова и Евгения Кукк.