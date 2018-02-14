План по алиментам: получающие минималку будут платить меньше, высокооплачиваемые – больше

Согласно предварительным планам министерства, модель определения суммы алиментов, выплачиваемых на несовершеннолетнего ребенка, должна учитывать доход родителя, число и возраст детей, получающих содержание, а также детское пособие, сказала пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус ERR, передает Rus.err .

"По сравнению с действующей системой снизилась бы сумма алиментов, которую должен платить родитель, получающий минимальную зарплату, а сумма, которую должен платить родитель, получающий более высокую зарплату, увеличилась бы", – пояснила Раммус.

Она отметила, что министерство представило предложение правительству в декабре прошлого года, и если оно будет одобрено, то ведомство проанализирует эту тему более основательно и начнет составлять предпосылки для изменения закона о семье.