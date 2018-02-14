План по алиментам: получающие минималку будут платить меньше, высокооплачиваемые – больше

Министерство юстиции планирует разработать новую расчетную модель для определения суммы алиментов на несовершеннолетних детей, согласно которой больше учитывались бы реальные возможности родителя, обязанного выплачивать алименты. Тем самым обязательства человека, получающего минимальную зарплату, снизились бы.
Согласно предварительным планам министерства, модель определения суммы алиментов, выплачиваемых на несовершеннолетнего ребенка, должна учитывать доход родителя, число и возраст детей, получающих содержание, а также детское пособие, сказала пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус ERR, передает Rus.err.
"По сравнению с действующей системой снизилась бы сумма алиментов, которую должен платить родитель, получающий минимальную зарплату, а сумма, которую должен платить родитель, получающий более высокую зарплату, увеличилась бы", – пояснила Раммус.
Она отметила, что министерство представило предложение правительству в декабре прошлого года, и если оно будет одобрено, то ведомство проанализирует эту тему более основательно и начнет составлять предпосылки для изменения закона о семье.