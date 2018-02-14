В Эстонии раскрыта крупная преступная группировка, задержаны известные бизнесмены

Среди задержанных, в частности, бывшие сотрудники Центральной криминальной полиции Айвар Орукас, более десяти лет проработавший в бюро данных об отмывании денег, и Вильяр Субка, передает ERR. Также подозрение предъявлено известному присяжному адвокату Виктору Сяргава.

Были допрошены более десяти человек, проведены обыски в местах проживания и на рабочих местах подозреваемых – в основном в Таллинне и Харьюмаа, но также и в других регионах Эстонии.

Согласно подозрению государственной прокуратуры, преступная группировка на протяжении нескольких лет совершала различные экономические преступления и преступления против собственности с целью наживы. Помимо физических лиц, в преступной деятельности участвовали также различные юридические лица. Точная сумма доходов, полученных незаконным путем, выясняется.

«Вчера были предъявлены подозрения руководителям преступной группировки и различным ее членам. Сегодня прокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте некоторых задержанных», - сказала госпрокурор Эве Олеск.

Поскольку, согласно подозрению, деятельность задержанных была направлена на получение дохода незаконным путем, в ходе дальнейшего следствия будет уделено большое внимание установлению и аресту преступного дохода, добавила прокурор.

«Если раньше преступные группировки занимались в первую очередь наркопреступлениями и насильственными преступлениями, то эту группировку характеризует прежде всего беловоротничковая преступность. У группировки была постоянная структура, каждый член в системе вносил свой вклад в получение незаконного дохода», - сказал руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере.