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США подозревают латвийский банк в помощи северокорейской ядерной программе

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Офис ABLV банка в Риге.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пишет Rus.TVNET.

Начальник KNAB Екаб Страуме в Twitter сообщил, что бюро проверит эту информацию в соответствии со своей компетенцией и публично сообщит о результатах проверки, как только это будет возможно.

В заявлении FinCEN говорится, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для влияния на должностных лиц, чтобы предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

FinCEN указывает, что бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка.

В 2014 году ABLV Ban» был причастен к хищению активов стоимостью более один млрд долларов из трех молдавских банков: BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A» и Banca de Economii S.A. Преступники переняли управление этими банками, используя непрозрачную структуру прав собственности, которую частично финансировали займы ABLV Ban» офшорным предприятиям.

В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

Как сообщалось, FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации нажитых преступным путем средств и финансирования терроризма.

ABLV Bank подчеркивает, что доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения.

По сумме активов в конце сентября 2017 года ABLV Bank был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации ABLV Bank котируются по списку ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

ABLV Bank наряду со Swedbank и SEB bankа находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.

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