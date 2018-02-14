Саакашвили подал иск в киевский суд с требованием признать его выдворение из Украины незаконным

В Окружной административный суд Киева поступил иск от Михаила Саакашвили, высланного по решению местных властей из Украины в Польшу, с требованием признать его выдворение незаконным.
Тем временем СМИ сообщили о том, что бывший глава Одесской областной государственной администрации перебрался из Варшавы в Амстердам, пишет Newsru.com.
Как сообщает пресс-служба киевского суда, ответчиками в иске Саакашвили заявлены государственная миграционная служба, администрация государственной пограничной службы и министерство внутренних дел Украины.
"Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ДМС, ДПС и МВД от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", - говорится в пресс-релизе Окружного административного суда.
Кроме того, Саакашвили попросил суд обязать соответствующее структурное образование государственной миграционной службы отменить решение о его депортации. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии производства по этому административному делу.
Накануне в интервью грузинским СМИ Саакашвили пообещал вернуться и на Украину, и в Грузию. По его словам, ему необходимо вернуться в обе страны, чтобы изменить в них ситуацию. Саакашвили подчеркнул, что и на Украине, и в Грузии он продолжит борьбу с олигархами.
Саакашвили был задержан в Киеве в понедельник, 12 февраля. Вскоре о его депортации сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он напомнил, что ранее миграционная служба отказала политику в оформлении документов о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, после чего суд дважды подтвердил это решение.
Позднее уже сам Саакашвили пожаловался на применение к нему грубой силы. "После задержания меня погрузили в машину, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет", - сообщил экс-президент Грузии.
Саакашвили переехал из Польши в Нидерланды
Тем временем нидерландская газета NU сообщила о том, что Саакашвили вместе со своим адвокатом был замечен в амстердамском аэропорту Схипхол. По информации издания, политик отправится в офис иммиграционной службы королевства, расположенный в Роттердаме.
Журналисты также отмечают, что, по их данным, Саакашвили намерен поселиться в Амстердаме. Ранее бывший президент Грузии направил в министерство безопасности и юстиции Нидерландов запрос на разрешение приехать в страну.
Информацию о приезде Саакашвили в Нидерланды также подтвердил и депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. "А Михо-то уже в Амстердаме! Товарищ только что встретил нашего джигита-мученика в аэропорту и запечатлел его на память. Обратите внимание на то, как тяжела для Михо разлука с Украиной. Видимо почти также тяжела, как разлука с Грузией", - написал он на своей странице в Facebook.
В декабре прошлого года Министерство юстиции Нидерландов в ответ на запрос местного издания De Telegraaf подтвердило, что у Саакашвили есть голландская виза, выданная ему в посольстве страны в столице Украины по факту "воссоединения с семьей".
В правительстве королевства тогда пояснили, что виза была выдана Саакашвили, потому что он женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, с которой у него есть двое общих детей. Экс-президент Грузии, в свою очередь, заявил, что ему не нужна виза Нидерландов, поскольку у него есть право претендовать на гражданство в этой стране.
Украинское гражданство было предоставлено Саакашвили в 2015 году по распоряжению президента Украины Петра Порошенко. Экс-президент Грузии был назначен главой Одесской области. В том же году указом президента Грузии Георгия Маргвелашвили Саакашвили лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства.
В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. После снятия с должности он создал собственное политическое объединение - "Движение новых сил".
В июле 2017 года стало известно, что Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины. В администрации главы государства пояснили, что решение было принято по представлению Государственной миграционной службы. Саакашвили в этот момент находился за границей.
В сентябре 2017 года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу при поддержке своих соратников. Политик организовал на Украине ряд протестных акций против действующей власти.
В сентябре того же года суд в Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы. Государственная миграционная служба Украины отказала ему в статусе беженца.