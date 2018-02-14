Саакашвили подал иск в киевский суд с требованием признать его выдворение из Украины незаконным

Тем временем СМИ сообщили о том, что бывший глава Одесской областной государственной администрации перебрался из Варшавы в Амстердам, пишет Newsru.com.

Как сообщает пресс-служба киевского суда, ответчиками в иске Саакашвили заявлены государственная миграционная служба, администрация государственной пограничной службы и министерство внутренних дел Украины.

"Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ДМС, ДПС и МВД от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания", - говорится в пресс-релизе Окружного административного суда.

Кроме того, Саакашвили попросил суд обязать соответствующее структурное образование государственной миграционной службы отменить решение о его депортации. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Накануне в интервью грузинским СМИ Саакашвили пообещал вернуться и на Украину, и в Грузию. По его словам, ему необходимо вернуться в обе страны, чтобы изменить в них ситуацию. Саакашвили подчеркнул, что и на Украине, и в Грузии он продолжит борьбу с олигархами.

Саакашвили был задержан в Киеве в понедельник, 12 февраля. Вскоре о его депортации сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он напомнил, что ранее миграционная служба отказала политику в оформлении документов о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, после чего суд дважды подтвердил это решение.

Позднее уже сам Саакашвили пожаловался на применение к нему грубой силы. "После задержания меня погрузили в машину, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет", - сообщил экс-президент Грузии.

Саакашвили переехал из Польши в Нидерланды

Тем временем нидерландская газета NU сообщила о том, что Саакашвили вместе со своим адвокатом был замечен в амстердамском аэропорту Схипхол. По информации издания, политик отправится в офис иммиграционной службы королевства, расположенный в Роттердаме.

Журналисты также отмечают, что, по их данным, Саакашвили намерен поселиться в Амстердаме. Ранее бывший президент Грузии направил в министерство безопасности и юстиции Нидерландов запрос на разрешение приехать в страну.

Информацию о приезде Саакашвили в Нидерланды также подтвердил и депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. "А Михо-то уже в Амстердаме! Товарищ только что встретил нашего джигита-мученика в аэропорту и запечатлел его на память. Обратите внимание на то, как тяжела для Михо разлука с Украиной. Видимо почти также тяжела, как разлука с Грузией", - написал он на своей странице в Facebook .