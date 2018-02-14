среда, 14 февраля 2018 г.
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Хели Адамович

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  • Новая угроза в Фейсбук-мессенджере: вирусная рассылка крадет пароли от аккаунтов

Новая угроза в Фейсбук-мессенджере: вирусная рассылка крадет пароли от аккаунтов

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Социальная сеть Facebook. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Как здорово – только что получил сообщение от друга по Фейсбук-мессенджеру! Или что это на самом деле? Уже на протяжении неделю по социальной сети распространяется вирусная программа, которую очень легко перепутать с настоящим сообщением, передает Yle.

Дело в том, что письмо отправляется от имени реального друга. Кроме того, в сообщении указывается ваше имя. Дальше идут эмодзи и ссылка на Youtube. По словам эксперта из компании F-Secure Пяйви Тюннинен, речь идет о кибер-атаке нового типа.

- Главная цель вируса – выудить у пользователей пароли от аккаунтов, - говорит Тюннинен.

Вирус активизируется в зависимости от того, на каком девайсе открывается ссылка.

- Если открываете на телефоне, то вас перенаправляют на фейковую страницу, на которой вас просят сообщить пароль от Фейсбук-аккаунта. Если вы сообщаете пароль, то считайте, что вы его потеряли.

- Если открыть линк на компьютере, то в ваш браузер устанавливается троянская программа, - предупреждает специалист по кибер-безопасности.

Что делать если…

… получили вирусное сообщение?

  • Сообщите другу, что его пароль был украден и посоветуйте поменять пароль от Фейсбук-аккаунта.

…открыли ссылку и отослали свой пароль?

  • Поменяйте срочно пароль, так как им завладел хакер. Если используете эти же пароли на других серверах – обновите пароли и там.
  • Сообщите на своей Фейсбук-стене всем, что от вашего имени рассылается вирусная программа.

…открыли ссылку на компьютере?

  • Компьютер может быть заражен трояном, который отслеживает за всеми вашими действиями в браузере.
  • Очистите браузер от всех подозрительных программ и поменяйте пароли ко всем серверам, которыми вы пользовались в последнее время.
  • Сообщите об этом на своей Фейсбук-стене, так как хакер мог уже разослать сообщения от вашего имени.

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