Новая угроза в Фейсбук-мессенджере: вирусная рассылка крадет пароли от аккаунтов

Дело в том, что письмо отправляется от имени реального друга. Кроме того, в сообщении указывается ваше имя. Дальше идут эмодзи и ссылка на Youtube. По словам эксперта из компании F-Secure Пяйви Тюннинен, речь идет о кибер-атаке нового типа.

- Главная цель вируса – выудить у пользователей пароли от аккаунтов, - говорит Тюннинен.

Вирус активизируется в зависимости от того, на каком девайсе открывается ссылка.

- Если открываете на телефоне, то вас перенаправляют на фейковую страницу, на которой вас просят сообщить пароль от Фейсбук-аккаунта. Если вы сообщаете пароль, то считайте, что вы его потеряли.

- Если открыть линк на компьютере, то в ваш браузер устанавливается троянская программа, - предупреждает специалист по кибер-безопасности.

Что делать если…

… получили вирусное сообщение?

Сообщите другу, что его пароль был украден и посоветуйте поменять пароль от Фейсбук-аккаунта.

…открыли ссылку и отослали свой пароль?

Поменяйте срочно пароль, так как им завладел хакер. Если используете эти же пароли на других серверах – обновите пароли и там.

Сообщите на своей Фейсбук-стене всем, что от вашего имени рассылается вирусная программа.

…открыли ссылку на компьютере?