Новая угроза в Фейсбук-мессенджере: вирусная рассылка крадет пароли от аккаунтов

Как здорово – только что получил сообщение от друга по Фейсбук-мессенджеру! Или что это на самом деле? Уже на протяжении неделю по социальной сети распространяется вирусная программа, которую очень легко перепутать с настоящим сообщением, передает Yle.
Дело в том, что письмо отправляется от имени реального друга. Кроме того, в сообщении указывается ваше имя. Дальше идут эмодзи и ссылка на Youtube. По словам эксперта из компании F-Secure Пяйви Тюннинен, речь идет о кибер-атаке нового типа.
- Главная цель вируса – выудить у пользователей пароли от аккаунтов, - говорит Тюннинен.
Вирус активизируется в зависимости от того, на каком девайсе открывается ссылка.
- Если открываете на телефоне, то вас перенаправляют на фейковую страницу, на которой вас просят сообщить пароль от Фейсбук-аккаунта. Если вы сообщаете пароль, то считайте, что вы его потеряли.
- Если открыть линк на компьютере, то в ваш браузер устанавливается троянская программа, - предупреждает специалист по кибер-безопасности.
Что делать если…
… получили вирусное сообщение?
- Сообщите другу, что его пароль был украден и посоветуйте поменять пароль от Фейсбук-аккаунта.
…открыли ссылку и отослали свой пароль?
- Поменяйте срочно пароль, так как им завладел хакер. Если используете эти же пароли на других серверах – обновите пароли и там.
- Сообщите на своей Фейсбук-стене всем, что от вашего имени рассылается вирусная программа.
…открыли ссылку на компьютере?
- Компьютер может быть заражен трояном, который отслеживает за всеми вашими действиями в браузере.
- Очистите браузер от всех подозрительных программ и поменяйте пароли ко всем серверам, которыми вы пользовались в последнее время.
- Сообщите об этом на своей Фейсбук-стене, так как хакер мог уже разослать сообщения от вашего имени.