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На фасаде МИД Финляндии установят подсветку в цветах эстонского флага

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Государственный флаг Эстонии.

ФОТО: Toomas Huik

МИД Финляндии 24 февраля в честь столетия Эстонской Республики установит на фасаде своего главного здания подсветку в цветах эстонского флага.

«МИД установит подсветку на обращенном к морю фасаде своего главного здания, Морской казармы, 16 февраля в честь столетия независимости Литвы, а 24 февраля в честь столетия независимости Эстонии», - сообщил МИД Финляндии в среду.

Акция является частью программы МИД Финляндии, посвященной столетию собственной работы. 6 декабря 2017 года фасад здания был подсвечен в честь столетия Финляндской Республики.

Построенное в 1820 году архитектором Карлом Людвигом Энгелем здание Морской казармы (Merikasarmi) является одной из архитектурных достопримечательностей Хельсинки.

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