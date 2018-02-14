На фасаде МИД Финляндии установят подсветку в цветах эстонского флага
14 февраля 2018 г., 17:24
МИД Финляндии 24 февраля в честь столетия Эстонской Республики установит на фасаде своего главного здания подсветку в цветах эстонского флага.
«МИД установит подсветку на обращенном к морю фасаде своего главного здания, Морской казармы, 16 февраля в честь столетия независимости Литвы, а 24 февраля в честь столетия независимости Эстонии», - сообщил МИД Финляндии в среду.
Акция является частью программы МИД Финляндии, посвященной столетию собственной работы. 6 декабря 2017 года фасад здания был подсвечен в честь столетия Финляндской Республики.
Построенное в 1820 году архитектором Карлом Людвигом Энгелем здание Морской казармы (Merikasarmi) является одной из архитектурных достопримечательностей Хельсинки.