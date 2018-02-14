Антс Лаанеотс: нужно учесть, что поведение президента РФ непредсказуемо

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировал член комиссии Рийгикогу по гособороне, бывший командующий Силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс:

«С Эстонией соседствует Западный военный округ Российской Федерации. До 2014 года там находились две армии - 6-я общевойсковая армия со штабом в пригороде Санкт-Петербурга и 20-я армия со штабом в Воронеже. Самым мощным был гарнизон в Пскове, где расположены 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ и 2-я бригада спецназ. Недалеко от границы Эстонии, за Чудским озером, стояла 25-я бригада, которая не была укомплектована личным составом. Обе стороны жили спокойно.

После событий 2014 года в Украине в Западном военном округе России началось лихорадочное увеличение и перевооружение войск. Согласно докладу начальника генштаба ВС РФ генерала армии В.Герасимова, опубликованного в журнале «Армейский сборник» н-р. 12 2017, за последние годы в округе были созданы три новые мотострелковые и одна танковая дивизии, несколько бригад. Кроме того была воссоздана единственная в мире 1-я гвардейская танковая армия, в которую вошли две элитные дивизии: 2-я гвардейская Таманская мотострелковая и 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизии, а также танковая и мотострелковая бригады. Все полностью укомплектованы личным составом, вооружением и техникой.

В Калининградской области был создан новый 11-й армейский корпус. Значительно увеличено количество боевых кораблей в Балтийском и Северном флотах. В округе увеличилось количество боевых самолетов. Естественно это вызывает беспокойство не только в Прибалтийских странах, но и в Финляндии, Норвегии, Швеции, Польше, Украине.

Возникает вопрос: зачем Москва в 1,5-2 раза увеличивает Западный военный округ? Неужели Москвой готовится очередное нападение на кого-то из соседей?

Что касается учений «Запад 2017»: это регулярные учения, проходящие на территории России и Белоруссии через каждые четыре года. Беспокойство Эстонии, Латвии и Литвы вызывает то, что во всех этих учениях проигрывалось закрытие т. н. Сувалкского коридора (прохода между Литвой и Польшей), который, по сути единственное соединение Балтийских стран по земле с Западной Европой.

При проведении прошлогоднего учения Москва, к сожалению, в очередной раз повела себя нечестно, обнародовав в прессе, что учения проходят только на территории Белоруссии, где участвовало 12700 российских и белорусских военных. В действительности, размах учений был огромен. Они проходили вдоль западной границы России, начиная с территории Баренцева моря и кончая Украиной. В них участвовал почти весь Западный военный округ: 6-й общевойсковая и 1-я танковая армии, воздушная армия, Северный и Балтийский флоты, которые вывели в море почти все свои корабли и отрабатывали там боевые задачи. Даже российской прессой было отмечено то, что командование и пункты управления Западного военного округа, во главе с командующим генерал-полковником Картаполовым, и армий выходили по тревоге на свои полевые пункты управления, и оттуда управляли действиями войск. Командующий 1-й танковой армии со своим штабом находился в Белоруссии. Задействованы были дальняя и фронтовая авиация, ракетные войска стратегического назначения, выпустившие две межконтинентальные баллистические ракеты.

По приблизительным подсчетам в учении участвовало до 100 тысяч военных. И как это может не беспокоить Эстонию?

Опыт войн в Грузии и Украине показал, что для обеспечения скрытности сосредоточения войск и занятия исходного положения для наступления, российские войска часто прикрываются ширмой военных учений. Так, говоря о летних событиях в Грузии, перед нападением проводились учения «Кавказ-2008», в ходе которых части были выведены на исходное положение для наступления.

Такая же картина повторилась при нападении на Украину. Когда для Москвы стало очевидным, что Янукович не сможет удержать власть в Киеве, в Ростовской области начались внезапные «внеочередные учения» российских войск, в ходе которых к восточным границам с Украиной были подтянуты воинские части.