Собчак призвала суд отстранить Путина от участия в выборах

Журналистка Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента РФ. Соответствующая информация выложена в Twitter предвыборного штаба Собчак в среду, 14 февраля.

Ксения Собчак подала в Верховный суд России жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты. Наши юристы обращают внимание на то, что Путин согласно Конституции не имеет права выдвигаться на эту должность, так как уже занимал ее два срока подряд. pic.twitter.com/sqTPsc9lTP — Собчак против всех (@kandidatprotiv) 14 февраля 2018 г.

В своем заявлении Собчак, которая также баллотируется на высший государственный пост на выборах в марте 2018 года, в частности, указывает, что Путин "не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ", поскольку уже трижды занимал эту должность.

В документе поясняется, что в 2012 году Путин договорился с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым о "временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока". Такая договоренность, по мнению Собчак, является "злоупотреблением правом путем обхода закона".

Позиция ЦИК

Между тем заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что запретов на участие Владимира Путина в президентских выборах на данный момент нет. "Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять ее поднять. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Булаев также предположил, что Ксения Собчак действует в данной ситуации на эмоциях.