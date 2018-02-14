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  • Галерея: строители моста, соединяющего Россию и Крым, допустили серьезный промах

Галерея: строители моста, соединяющего Россию и Крым, допустили серьезный промах

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Строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова, передает Postimees со ссылкой на UNION.

Расхождение составляет около 2 м в длину и около 1 метра в высоту, передает Lb.ua. Такой инцидент может быть результатом технических просчетов или же проседанием крайних опор в месте стыковки моста. Такой инцидент может быть результатом технических просчетов или же проседанием крайних опор в месте стыковки моста.

При строительстве моста, соединяющего оккупированный Крым и Россию была допущена большая ошибка.

ФОТО: Kuvatõmmis

Стоимость проекта моста из Керчи в Крым превысила 300 млрд рублей (порядка 5 млрд. долларов), что в три раза дороже строительства самого длинного моста в мире (мост длиной 164,8 км между Шанхаем и Нанкином обошелся в 1,46 млрд долларов).

Единственным исполнителем работ была назначена фирма "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, близкого к Владимиру Путину.

Ротенберг (слева) и Путин у Керчинского моста.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

По словам экологов, строительство моста наносит вред местной экосистеме, особенно, Керченскому пролив, который находится между Азовским и Черным морями.

В 2016 году старший научный сотрудник Российской академии наук Юрий Медовар, сказал, что строительство Керченского моста ведется без проекта, а сама конструкция едва ли долго продержится.

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