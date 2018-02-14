Галерея: строители моста, соединяющего Россию и Крым, допустили серьезный промах

Расхождение составляет около 2 м в длину и около 1 метра в высоту, передает Lb.ua. Такой инцидент может быть результатом технических просчетов или же проседанием крайних опор в месте стыковки моста. Такой инцидент может быть результатом технических просчетов или же проседанием крайних опор в месте стыковки моста.
Стоимость проекта моста из Керчи в Крым превысила 300 млрд рублей (порядка 5 млрд. долларов), что в три раза дороже строительства самого длинного моста в мире (мост длиной 164,8 км между Шанхаем и Нанкином обошелся в 1,46 млрд долларов).
Единственным исполнителем работ была назначена фирма "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, близкого к Владимиру Путину.
По словам экологов, строительство моста наносит вред местной экосистеме, особенно, Керченскому пролив, который находится между Азовским и Черным морями.
В 2016 году старший научный сотрудник Российской академии наук Юрий Медовар, сказал, что строительство Керченского моста ведется без проекта, а сама конструкция едва ли долго продержится.