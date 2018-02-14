В одном из регионов Эстонии была обнаружена вспышка туберкулеза

«В прошлом году на Сааремаа туберкулез впервые диагностировали у восьми человек. Находившиеся в контакте с ними люди прошли медицинский осмотр, больше случаев туберкулеза среди жильцов дома не зафиксировано», — сказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Ийрис Салури, по словам которой трое диагностированных — жильцы социального дома.

По данным департамента, в этом году на Сааремаа не диагностирован активный туберкулез.

«В социальном доме на улице Воолу точно нет вспышки открытой формы туберкулеза. Жильцы дома регулярно проходят осмотр, ситуация под контролем», — сказала помощник волостного старейшины Кайрит Линдмяэ.

Заболеваемость туберкулезом в Эстонии снижается, но в прошлом году его диагностировали в каждом уезде. Всего в прошлом году туберкулез диагностировали у 174 человек, в том числе у 144 впервые в жизни.