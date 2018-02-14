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  • Рийгикогу разрешил сдавать экзамен на ношение оружия на русском языке при помощи переводчика

Рийгикогу разрешил сдавать экзамен на ношение оружия на русском языке при помощи переводчика

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Оружие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Эстонский парламент в среду принял законопроект о внесении поправок в Закон об оружии, которые предусматривают, в частности, возможность сдавать экзамен на ношение оружия на иностранном языке при помощи переводчика.

Принятие законопроекта произошло после длительных и эмоциональных дебатов, передает в среду, 14 февраля, передает Rus.err со ссылкой на ERR Uudised.

"За" проголосовали 52 депутата, против - 33, воздержавшихся не было. Большинство поправок вступят в силу с 1 июля этого года, а остальные – с 1 января 2019 года.

В дальнейшем всем иностранцам в Эстонии придется сдавать экзамен для получения разрешения на ношение оружия на тех же условиях, что и эстонским гражданам, потому что на основании выданного в другом государстве разрешения автоматически получить его аналог в Эстонии будет невозможно. 

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