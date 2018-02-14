среда, 14 февраля 2018 г.
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Саакашвили получил разрешение на проживание и работу в ЕС

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Михаил Саакашвили.

ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили получил в Амстердаме (Нидерланды) удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, но намерен вернуть украинское гражданство.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", - написал он в своем Фейсбуке.

При этом Саакашвили подчеркнул: "Я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство".

В среду 14 февраля стало известно, что Саакашвили прибыл в Нидерланды. Накануне он находился в Варшаве, где рассказал о своих планах, в частности, о намерении в ближайшие дни встретиться с семьей в Голландии.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.

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