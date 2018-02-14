Саакашвили получил разрешение на проживание и работу в ЕС

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", - написал он в своем Фейсбуке.

При этом Саакашвили подчеркнул: "Я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство".

В среду 14 февраля стало известно, что Саакашвили прибыл в Нидерланды. Накануне он находился в Варшаве, где рассказал о своих планах, в частности, о намерении в ближайшие дни встретиться с семьей в Голландии.