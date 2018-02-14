Департамент: за неделю число заболевших гриппом выросло на треть

В течение шестой недели года к врачам с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 5829 человек, из них более 48% были дети. Число обратившихся осталось на том же уровне, что и на предыдущей неделе, но на 38% возросло количество заболеваний гриппом и гриппоподобными заболеваниями.