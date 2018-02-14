Департамент: за неделю число заболевших гриппом выросло на треть
14 февраля 2018 г., 20:34
В течение шестой недели года к врачам с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 5829 человек, из них более 48% были дети. Число обратившихся осталось на том же уровне, что и на предыдущей неделе, но на 38% возросло количество заболеваний гриппом и гриппоподобными заболеваниями.
Подтверждение получили 375 случаев заболевания вирусом гриппа, 88 из них были вирусы А и 287 вируса В, передает Rus.err.
С начала сезона в Эстонии было госпитализировано 336 пациентов с вирусом гриппа. В течение последних двух недель число пациентов, нуждавшихся в госпитализации, утроилось прежде всего за счет людей работоспособного возраста (от 20 до 64 лет) и пожилых (старше 65 лет).