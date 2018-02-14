Школьник убил первого встречного и хвастался кадрами в соцсетях

В субботу, 29 октября 2016 года, живший в Палдиски 17-летний Магнус возвращался ночью домой. По дороге ему встретился человек лет пятидесяти. Магнус попросил закурить, но мужчина отказал ему. Тогда Магнус взял телефон и снял на видео, как отправляет мужчину в нокаут и оставляет его лежать на улице без сознания. Клип длится девять секунд.

Когда жертва от полученного удара упала на землю, Магнус оттащил его в кусты и снял с него спортивный костюм Adidas. Во время этих действий жертва начала приходить в себя.

"Это напугало Мартина, и он нанес ему удары ножом. Если быть точным, он ударил его 11 раз", - сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.

После убийства Магнус надел куртку жертвы. Через несколько минут он стал переписываться с подругой в Facebook. Далее он опубликовал видео в Facebook-группе, где состояло 16 человек, и молодые люди тут же обсудили происшедшее в соцсети. Магнус прислал в чат фото лежащей на земле жертвы. Postimees дословно приводит их беседу.

В три часа ночи Магнус встретился с друзьями. Сначала он говорил знакомым, что происшедшее было самозащитой. Он даже запостил в группу фото окровавленной руки.

"Он хвастался, что одним ударом отправил мужчину в нокаут и знает детали убийства, в то же время он пытался найти себе алиби", - сказал Кумм.

Утром следующего дня в полицию сообщили, что в Палдиски на улице найден мертвый мужчина с ножевыми ранениями. О дружеской беседе на тот момент полиции было ничего неизвестно.

На другой день молодой человек поделился на своей странице в Facebook новостью об убийстве, надел костюм Adidas умершего и пошел в нем фотографироваться. В тот же день он использовал один из этих снимков в качестве новой аватарки. В этой же одежде он осмелился отправиться в школу на следующий день.

В Facebook между друзьями зашла речь о событии прошедшей ночи, но в этот раз молодой человек рассказал абсолютно другую историю. Беседа закончилась тем, что один из друзей посоветовал помалкивать о происшедшем.

Затем полиция получила анонимное сообщение, которое, по данным Pealtnägija, пришло от одного из родителей, которому стало известно о беседе молодых людей.

"Говоря об этой истории, можно использовать только эти слова - садистски, жестоко, отвратительно", - сказал автор сюжета Таави Эйлат в утреннем эфире Викеррадио.

По словам Эйлата, его телесюжет о том, как один школьник вышел на улицу, убил идущего навстречу человека и с помощью соцсети распространил информацию об этом среди своих друзей.

Postimees писал об этом в марте прошлого года, когда Харьюский уездный суд признал 17-летнего Магнуса виновным в убийстве с целью грабежа или в интересах личной выгоды.