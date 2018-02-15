"Это наше право": в Госдуме РФ отреагировали на беспокойство НАТО из-за размещения "Искандеров" под Калининградом

В четверг, 15 февраля, Столтенберг отметил, что представители НАТО видели, как российские власти доставляли "Искандеры в Калининград и увозили их обратно. "Мы отметили, что… они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать вопрос о том, разместили ли они сейчас "Искандеры", это наши разведданные", - пояснил генсек НАТО.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, заявил, что Россия не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Парламентарий подчеркнул, что он не видит оснований для обмена данными между РФ и НАТО, так как "реальных" действий со стороны альянса для начала конструктивного диалога нет. "НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое", - отметил депутат.

Швыткин также добавил, что действия России, в отличие от США, не противоречат нормам международного права. "При этом наше право решать, где располагать "Искандеры", в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права", - резюмировал он.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал размещение "Искандеров" в Калининградской области суверенным правом России, которое никого не должно волновать, поскольку Россия никому не угрожает.

"Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных соединений военных и т. д. на российской территории - это исключительно суверенный вопрос российской территории. Россия никогда никому не угрожала и не угрожает. Но, естественно, Россия имеет такое суверенное право. И поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то", - пояснил он.

За день до этого министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия 5 февраля разместила в Калининградской области "Искандеры" и намерена оставить их на постоянной основе. Министр сообщил, что раньше ОТРК доставляли для проведения учений, однако теперь предполагается "размещение на постоянной основе при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры".

31 января в Министерстве обороны России заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М". До этого было принято решение, что "Искандеры" будут размещены там на постоянной основе, до этого ракеты направляли туда лишь временно. В НАТО заявляют, что такой шаг "не будет способствовать снятию напряжения" между Североатлантическим альянсом и Россией.

Ожидается, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (город Черняховск, Калининградская область). В конце января сообщалось, что Минобороны обустроило в Северной Осетии необходимую инфраструктуру для размещения ракетных комплексов "Искандер-М".