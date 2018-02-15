С сегодняшнего дня можно подавать налоговые декларации за 2017 год

С четверга, 15 февраля, в Эстонии можно декларировать свои доходы Налогово-таможенному департаменту. Срок представления необходимых данных истекает 2 апреля 2018 года.
27 февраля начнется возврат подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в электронную среду департамента.
20 марта начнется возврат подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в бумажном виде.
2 июля истекает срок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога.
1 октября - срок доплаты подоходного налога, а также возврата переплаченного подоходного налога, если декларируется доход от предпринимательской деятельности, прибыль, полученная от отчуждения имущества, или доходы, полученные за рубежом.
Этот срок действует и в случае нерезидента, который задекларировал вычеты в Эстонии.
Об этом на своей домашней странице напомнила налоговая служба, отметив, что декларацию о доходах за предыдущий календарный год представляют физические лица — резиденты (далее — лица).
Физическое лицо является резидентом, если его постоянное местожительство находится в Эстонии или он пребывает в Эстонии не менее 183 дней в течение 12 последовательных месяцев.
Резидентом является также государственный служащий Эстонии, пребывающий на службе за рубежом.
Лицо считается резидентом со дня его прибытия в Эстонию. Физическое лицо оповещает Налогово-таможенный департамент об обстоятельствах, связанных с изменением резидентства, и заполняет форму R для определения резидентства.
Департамент напомнил, что декларацию о доходах должны представлять: предприниматели — физические лица, которые помимо основной декларации (форма А) также представляют декларацию о доходах от предпринимательской деятельности (форма Е);
лица, получившие доход (в т. ч. дивиденды) из-за рубежа. Декларировать следует как облагаемый, так и необлагаемый в Эстонии доход от заработной платы и дивидендов, а также тот доход, который на основании международного договора не облагается налогом в Эстонии. Это действует и в отношении пенсионеров соседних государств, проживающих постоянно в Эстонии и ставших резидентами Эстонии.
Обязанность подать декларацию несут также лица, имевшие в налоговый период акции, паи, голоса или право на прибыль юридического лица, находящегося на территории с низкой налоговой ставкой, должны помимо основной формы декларации представить форму ММ или приложение к форме ММ, независимо от того, получило ли указанное юридическое лицо доход или нет;
лица, чей убыток, полученный от отчуждения ценных бумаг больше прибыли, полученной от отчуждения ценных бумаг в налоговый период, и которые желают вычесть превышающую прибыль сумму убытка из полученной прибыли от отчуждения ценных бумаг в последующие годы;
лица, которые сделали в течение налогового периода указанные в статье 172 Закона о подоходном налоге взносы на инвестиционный счёт или произвели выплаты с него.
Налоговая служба также упомянула тех, кто не должен представлять декларацию — это физические лица — резиденты:
с дохода которых не надо дополнительно уплачивать подоходный налог (за исключением особых случаев) доход которых не превышал размера не облагаемого налогом дохода в сумме 2160 евро;
доходом которых является пенсия, выплачиваемая на основании законов государства — участника Соглашения о Европейской экономической зоне (в том числе и Эстония);
обязательная накопительная пенсия, установленная в названном государстве, или пенсия, выплачиваемая на основании договора о социальном страховании, если сумма пенсии не превысила дополнительный не облагаемый налогом доход в размере 2832 евро либо если с пенсии был удержан подоходный налог в предусмотренном размере и его не надо дополнительно уплачивать. К дополнительному не облагаемому налогом доходу с пенсии (2832 евро) добавляется общий не облагаемый налогом доход в сумме 2160 евро.
Не должны подавать декларацию также те, доходом которых является только выплаченная в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием компенсация, которая не превышает 768 евро или, если с компенсации удержан подоходный налог в предусмотренном размере и его не надо дополнительно уплачивать.
«Если лицо не обязано представлять декларацию, но желает использовать налоговые льготы (произвело расходы на обучения, платило проценты по жилищному кредиту и т. д.), то для этого необходимо представить декларацию», - отметил департамент.
Как указало налоговое ведомство, если физическое лицо — резидент иного государства — участника Соглашения о Европейской экономической зоне получил в 2017 году в Эстонии налогооблагаемый доход, то он может учесть налоговые льготы (в том числе и не облагаемый налогом доход) пропорционально удельному весу дохода, налогооблагаемого в Эстонии, ко всему доходу, налогооблагаемому в данный налоговый период, при следующих условиях:
если лицо получило в Эстонии не менее 75% всего дохода, то оно может произвести все вычеты, указанные в главе 4 Закона о подоходном налоге;
если лицо получило в Эстонии менее 75% всего дохода, то оно может использовать в качестве вычетов не облагаемый налогом доход, а в случае получения пенсии — дополнительный не облагаемый налогом доход, если лицо получает пенсионные выплаты.
Для этого лицу необходимо представить декларацию о доходах физического лица — резидента.
Более подробную информацию о подаче налоговой декларации можно найти по данной ссылке.