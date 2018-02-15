С сегодняшнего дня можно подавать налоговые декларации за 2017 год

27 февраля начнется возврат подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в электронную среду департамента.

20 марта начнется возврат подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в бумажном виде.

2 июля истекает срок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога.

1 октября - срок доплаты подоходного налога, а также возврата переплаченного подоходного налога, если декларируется доход от предпринимательской деятельности, прибыль, полученная от отчуждения имущества, или доходы, полученные за рубежом.

Этот срок действует и в случае нерезидента, который задекларировал вычеты в Эстонии.

Об этом на своей домашней странице напомнила налоговая служба, отметив, что декларацию о доходах за предыдущий календарный год представляют физические лица — резиденты (далее — лица).

Физическое лицо является резидентом, если его постоянное местожительство находится в Эстонии или он пребывает в Эстонии не менее 183 дней в течение 12 последовательных месяцев.

Резидентом является также государственный служащий Эстонии, пребывающий на службе за рубежом.

Лицо считается резидентом со дня его прибытия в Эстонию. Физическое лицо оповещает Налогово-таможенный департамент об обстоятельствах, связанных с изменением резидентства, и заполняет форму R для определения резидентства.

Департамент напомнил, что декларацию о доходах должны представлять: предприниматели — физические лица, которые помимо основной декларации (форма А) также представляют декларацию о доходах от предпринимательской деятельности (форма Е);

лица, получившие доход (в т. ч. дивиденды) из-за рубежа. Декларировать следует как облагаемый, так и необлагаемый в Эстонии доход от заработной платы и дивидендов, а также тот доход, который на основании международного договора не облагается налогом в Эстонии. Это действует и в отношении пенсионеров соседних государств, проживающих постоянно в Эстонии и ставших резидентами Эстонии.

Обязанность подать декларацию несут также лица, имевшие в налоговый период акции, паи, голоса или право на прибыль юридического лица, находящегося на территории с низкой налоговой ставкой, должны помимо основной формы декларации представить форму ММ или приложение к форме ММ, независимо от того, получило ли указанное юридическое лицо доход или нет;

лица, чей убыток, полученный от отчуждения ценных бумаг больше прибыли, полученной от отчуждения ценных бумаг в налоговый период, и которые желают вычесть превышающую прибыль сумму убытка из полученной прибыли от отчуждения ценных бумаг в последующие годы;

лица, которые сделали в течение налогового периода указанные в статье 172 Закона о подоходном налоге взносы на инвестиционный счёт или произвели выплаты с него.

Налоговая служба также упомянула тех, кто не должен представлять декларацию — это физические лица — резиденты:

с дохода которых не надо дополнительно уплачивать подоходный налог (за исключением особых случаев) доход которых не превышал размера не облагаемого налогом дохода в сумме 2160 евро;