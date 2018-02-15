Юлия Тимошенко готовится к политическому реваншу

Главной проблемой для политической карьеры Тимошенко они называют рост протестных настроений в украинском обществе и разочарование значительного числа избирателей ее действиями на предыдущих постах в правительстве.

Неутешительные рейтинги Тимошенко и Порошенко

Юлия Тимошенко, которую многие рассматривают как вероятного кандидата в президенты, стабильно занимает в опросах общественного мнения, проводимых в Украине, ведущие места. Однако у нее, как и у всех известных политиков, уровень недоверия избирателей значительно превышает рейтинг доверия.

Так, согласно результатам декабрьского опроса, проведенного немецкой компанией GfK в Украине, президентские амбиции Тимошенко поддерживают 19 процентов респондентов, но категорически против нее настроены 68 процентов. Рейтинг Петра Порошенко отличается от рейтинга Тимошенко только в рамках статистической погрешности: за него проголосовали бы 14 процентов, а против 77 процентов опрошенных.

Эти данные фактически совпадают с результатами еще одного социологического исследования, проведенного в декабре украинским фондом "Демократические инициативы".

Директор этого Фонда Ирина Бекешкина в интервью DW отметила, что эти показатели нельзя назвать лидерским рейтингом Тимошенко. "У нее есть стабильная часть избирателей, которая равномерно распределена по всей Украине. Это в основном склонные к популизму и не очень образованные люди среднего и пожилого возраста", - сказала социолог.

Она также напомнила о значительной части избирателей, которые не определились со своим выбором. Их число составляет от 8 до 13 процентов. Именно эти избиратели, а также те, кто высказывается против Тимошенко и других известных политиков, по мнению Бекешкиной, будут решать, кто же займет пост президента Украины. "Подавляющее большинство избирателей готово проголосовать за другого кандидата. Но этот "другой кандидат" у всех разный. И это все потенциальные соперники таких политиков, как Тимошенко", - уверена социолог.

Затишье перед началом избирательной кампании

В этих обстоятельствах Тимошенко заинтересована иметь как можно меньше конкурентов от оппозиции, чтобы гарантированно выйти во второй тур, считает политтехнолог киевского Института социальных технологий "Социополис" Ярослав Макитра. "Именно этим я могу объяснить нынешнюю скрытность Тимошенко. Она сейчас занята поиском союзников, чтобы создать благоприятные условия для начала активной фазы избирательной кампании", - сказал он DW.

По мнению Макитры, в этой ситуации Михаил Саакашвили является естественным ситуативным союзником Тимошенко, ведь он не представляет никакой угрозы для нее, поскольку не претендует на пост президента. "Тимошенко использует Саакашвили, как торпеду, для ослабления политических позиций своего основного конкурента - Петра Порошенко", - уверен эксперт.

По его словам, сформировавшийся вокруг Тимошенко "ядерный электорат", который при любых условиях будет голосовать за нее, наличие у партии "Батькивщина" разветвленных региональных структур и большой опыт политической борьбы Тимошенко позволяют ей реально претендовать на президентский пост и как минимум оставаться в числе самых известных оппозиционных политиков.

Проблемы политической борьбы

Однако практически идентичные рейтинги Юлии Тимошенко и президента Петра Порошенко являются не преимуществом, а проблемой для избирательной кампании лидера "Батькивщины", считает эксперт в области политического маркетинга Сергей Гайдай.

"Если бы я был политтехнологом Порошенко, я бы выбрал его основным противником именно Тимошенко. При равенстве их рейтингов у Порошенко есть возможности для фальсификации результатов голосования благодаря административному ресурсу, деньги на избирательную кампанию и все возможности обойти ее в другом туре", - сказал DW Гайдай.

Он не верит в стратегический союз Тимошенко и Саакашвили и в формулу "Тимошенко - президент, Саакашвили - премьер". По мнению Гайдая, у них разное мировоззрение. "Саакашвили хочет реформировать страну, а Тимошенко, являясь представителем правящего слоя украинской власти, хочет только власти и будет договариваться с другими политиками о перераспределении финансовых потоков", - отметил эксперт.

В то же время он не исключил появления у Тимошенко союзников за пределами Украины. Ведь она, в отличие от Саакашвили, является не только известным, но и легитимным политиком, который может претендовать на любую должность в Украине. Гайдай считает, что упреки недругов Тимошенко в ее пророссийских симпатиях она могла бы отразить путем публичного признания своих ошибок и покаяния.