Статистика: убыток по дорожному страхованию уменьшился более чем в шесть раз

Отмечается, что в минувшем году произошло 35 620 случаев дорожного страхования, и средняя сумма ущерба составила 1775 евро. При этом средняя сумма годового взноса дорожного страхования была равна 130 евро.

По словам руководителя Эстонского фонда дорожного страхования Марта Йессе, убыток по дорожному страхованию уменьшился впервые за много лет. «Уменьшению убытка способствовали, в первую очередь, снижение количества несчастных случаев с личным ущербом или летальным исходом по сравнению с 2016 годом и общее повышение тарифов дорожного страхования. Еще одной предпосылкой для уменьшения убытка стало сохранение количества дорожно-транспортных происшествий на прежнем уровне по сравнению с позапрошлым годом, несмотря на увеличение количества транспортных средств», - отметил Йессе.

По состоянию на конец прошлого года договоры дорожного страхования были оформлены на 701 385 транспортных средств.

В течение минувшего года было собрано страховых взносов на 91,7 миллиона евро. Средняя сумма годового взноса дорожного страхования увеличилась в прошлом году на 18 евро по сравнению с 2016 году, с 112 до 130 евро. Средняя сумма ущерба увеличилась на 2% по сравнению с позапрошлым годом с 1740 до 1775 евро.

Менеджер по услугам дорожного страхования в PZU Kindlustus Ахто Оруметс подчеркивает, что многочисленные дорожно-транспортные происшествия зачастую вызваны небрежностью и рассеянностью, а в результате тарифы дорожного страхования повышаются для всех владельцев транспортных средств.

«Мы стараемся защитить добросовестных водителей от повышения тарифов, но возрастающая плотность дорожного движения означает, что от попадания в аварию не защищен никто. К счастью, в 2017 году было уже меньше страховых случаев со значительным личным ущербом, и мы надеемся, что грустное начало 2018 года на дорогах нашей страны – явление временное», - сказал Оруметс.

По оценке руководителя Inges Kindlustus Вольдемара Вайно, повышение тарифов дорожного страхования вынудило потребителей искать более выгодные и удобные решения. «Клиенты теперь гораздо больше заинтересованы в заключении договора страхования прямо на сайте нашего страхового общества: за три последних года доля продаж онлайн увеличилась более чем в 10 раз. Клиенты чаще всего заключают договор страхования на длительный период, поскольку в итоге каждый день страховки получается дешевле», - пояснил Вайно.

Эстонский фонд дорожного страхования является гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии, администратором Регистра дорожного страхования и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. Эстонский фонд дорожного страхования возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами.