Парламент Израиля отклонил законопроект о признании геноцида армян

Парламент Израиля в среду, 14 февраля, отклонил законопроект о признании геноцида армянского народа во времена Османской империи. Об этом сообщает DW.com со ссылкой на газету The Jerusalem Post.
Проект был внесен партией "Еш Атид" ("Есть будущее"). "Нет причин, чтобы кнессет, который представляет народ, переживший Холокост, не признавал геноцид армян и не учредил для него день памяти", - заявил лидер партии Яир Лапид. Тем не менее, как сообщила пресс-служба кнессета, законопроект поддержали 28 депутатов, 41 проголосовал против.
Представляющая правительство страны замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели высказалась против принятия закона. Она напомнила, что в 2015 году кнессет отправил в Ереван официальную делегацию в связи со 100-летием геноцида армян, но заявила, что Израиль не будет занимать официальную позицию по этому вопросу "из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера".
Различные резолюции о признании геноцида армян уже пять раз выносились на обсуждение в кнессете, но тоже были отклонены.
Турция отвергает обвинения
Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918). Он признан многими государствами, Европарламентом, Всемирным советом церквей и большинством американских штатов. В 2016 году соответствующую резолюцию принял немецкий бундестаг. Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире.