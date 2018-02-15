Парламент Израиля отклонил законопроект о признании геноцида армян

Проект был внесен партией "Еш Атид" ("Есть будущее"). "Нет причин, чтобы кнессет, который представляет народ, переживший Холокост, не признавал геноцид армян и не учредил для него день памяти", - заявил лидер партии Яир Лапид. Тем не менее, как сообщила пресс-служба кнессета, законопроект поддержали 28 депутатов, 41 проголосовал против.

Представляющая правительство страны замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели высказалась против принятия закона. Она напомнила, что в 2015 году кнессет отправил в Ереван официальную делегацию в связи со 100-летием геноцида армян, но заявила, что Израиль не будет занимать официальную позицию по этому вопросу "из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера".

Различные резолюции о признании геноцида армян уже пять раз выносились на обсуждение в кнессете, но тоже были отклонены.

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