Видео: американка нашла тайную комнату в собственном доме

В ночь на 10 января семью Бушей разбудил грохот. Они спустились посмотреть, что произошло, но ничего не заметили. Однако на следующий день Бриттани Буш чуть не провалилась в непонятно откуда взявшуюся дыру в гараже. «Я открыла дверь гаража и шагнула внутрь, но моя правая нога куда-то провалилась. Я повисла на двери и начала кричать», — рассказала женщина.

Оказалось, что под гаражом была еще одна комната. Семья обнаружила в ней женскую сумку, бигуди, игрушки и несколько писем. Когда Буши покупали дом два года назад, комната не была указана в планировке, не знал о ее существовании и риелтор.

Семья обратилась в страховую фирму, чтобы выяснить, что делать дальше. Присланный инженер объяснил, что очень удивлен, что бетонный пол продержался столько времени: он был толщиной всего в пять сантиметров.