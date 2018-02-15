Защите Януковича отказали в допросе Паэта, Штанмайера и других политиков

Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича в допросе бывших глав МИД Германии, Польши и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера, Радослава Сикорского и Лорана Фабиуса, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон и ряда других дипломатов.
"Указанные лица имеют право дипломатической неприкосновенности, и защита не предоставила подтверждение их согласия на дачу показаний", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в среду.
Адвокаты указывали, что экс-главы МИД Германии, Польши и Франции могут, в частности, рассказать об обстоятельствах подписания Соглашения об урегулировании кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года, в чем принимали непосредственно участие.
Допрос Эштон адвокаты Януковича аргументируют тем, что она контактировала во время Майдана с представителями оппозиции, которые затем вошли в состав новой украинской власти. По этой же причине они хотят допросить экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта. Кроме того, защита экс-президента считает, что Эштон и Паэт могут сообщить детали своего телефонного разговора об убийствах активистов на Майдане.
Также суд отказал в допросе главы комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока, официального представителя Еврокомиссии в феврале 2014 года Оливье Байи, бывших послов Латвии и Литвы на Украине Аргиты Даудзе и Пятраса Вайтекунаса, экс-верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Астрид Торс.