Защите Януковича отказали в допросе Паэта, Штанмайера и других политиков

"Указанные лица имеют право дипломатической неприкосновенности, и защита не предоставила подтверждение их согласия на дачу показаний", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в среду.

Адвокаты указывали, что экс-главы МИД Германии, Польши и Франции могут, в частности, рассказать об обстоятельствах подписания Соглашения об урегулировании кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года, в чем принимали непосредственно участие.

Допрос Эштон адвокаты Януковича аргументируют тем, что она контактировала во время Майдана с представителями оппозиции, которые затем вошли в состав новой украинской власти. По этой же причине они хотят допросить экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта. Кроме того, защита экс-президента считает, что Эштон и Паэт могут сообщить детали своего телефонного разговора об убийствах активистов на Майдане.