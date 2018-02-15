четверг, 15 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Защите Януковича отказали в допросе Паэта, Штанмайера и других политиков

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Урмас Паэт

ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX

Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича в допросе бывших глав МИД Германии, Польши и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера, Радослава Сикорского и Лорана Фабиуса, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон и ряда других дипломатов.

"Указанные лица имеют право дипломатической неприкосновенности, и защита не предоставила подтверждение их согласия на дачу показаний", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в среду.

Адвокаты указывали, что экс-главы МИД Германии, Польши и Франции могут, в частности, рассказать об обстоятельствах подписания Соглашения об урегулировании кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года, в чем принимали непосредственно участие.

Допрос Эштон адвокаты Януковича аргументируют тем, что она контактировала во время Майдана с представителями оппозиции, которые затем вошли в состав новой украинской власти. По этой же причине они хотят допросить экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта. Кроме того, защита экс-президента считает, что Эштон и Паэт могут сообщить детали своего телефонного разговора об убийствах активистов на Майдане.

Также суд отказал в допросе главы комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока, официального представителя Еврокомиссии в феврале 2014 года Оливье Байи, бывших послов Латвии и Литвы на Украине Аргиты Даудзе и Пятраса Вайтекунаса, экс-верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Астрид Торс.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ